Caldense empata com Pouso Alegre e vai disputar a repescagem do Mineiro

Na última rodada do Campeonato Mineiro, Caldense e Pouso Alegre empataram em 1 a 1, na tarde deste sábado (4), no Manduzão, em Pouso Alegre. A veterana que dependia da vitória para escapar do triangular contra o rebaixamento, não conseguiu o resultado e vai disputar a repescagem do Campeonato.

Já a equipe do Pouso Alegre, vai disputar o Troféu Inconfidência buscando uma vaga na Copa do Brasil. Na disputa de melhor time do interior, o adversário será o Democrata GV e o Dragão leva vantagem para o confronto.

Equilíbrio das equipes em cada tempo

A partida iniciou com as equipes segurando mais a bola e encontrando dificuldades de criar grandes chances de gol. Aos 6 minutos, em boa jogada do Pouso Alegre, o atacante Amarildo recebe um belo cruzamento na área e marca, mas a arbitragem assinala o impedimento no início da jogada.

Após o primeiro ataque a equipe de Pouso Alegre se impôs em campo, conseguiu sair mais para o jogo e criou mais chances de abrir o placar ainda na primeira etapa. Aos 41, em cobrança de escanteio, o zagueiro Heitor acerta uma linda cabeçada que explode no travessão.

Na segunda etapa, a Veterana com as alterações, se reencontrou no jogo e conseguiu equilibrar o duelo. Aos 5, Mayco Félix recebe dentro da área e cabeceia para defesa do goleiro Cairo. Mas os donos da casa continuavam em busca do resultado e aos 25 minutos, após uma sobra de bola, o meia Geovane limpa a jogada e manda pro fundo do gol.

A Veterana não sentiu o gol adversário e continuou pressionando. Aos 46 minutos, em um lindo voleio do atacante Luisinho, a equipe empata o jogo. Apesar de muitas chances criadas, a equipe do sul de Minas não conseguiu o resultado para se livrar do risco de rebaixamento no Campeonato Mineiro.