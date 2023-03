Em jogo truncado, CSA e CRB ficam no empate pela Copa do Nordeste

No Estádio Rei Pelé,, em Maceió, CSA e CRB empataram em 0 a 0. A partida foi válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, restando apenas duas para terminar a primeira fase.

Em um campo bastante arenoso, equipes fazem clássico abaixo do esperado

Por ter muito jogo, tanto do Galo da Pajuçara quanto do Azuão, ogramado do estádio ficou muito arenoso , o que deixou os primeiros minutos do clássico alagoano puco cativante para o torcedor. As unicas chances de perigo dos dois lados não surtiram efeito. Desse modo, o juiz terminou em 0 x 0.

Alterações nas duas equipes foram feitas, mas nada rendeu uma melhora, e jogo ficou no 0 a 0

Na volta ao campo, a ansiedade para abrir o placar era muito alta. Afinal, o resultado poderia deixar um rival pertp de garantir-se na próxima fase. No entanto, nem mesmo com as muitas substituições nos dois elencos o 0 saiu do placar.

Faltava dois minutos para o encerramento do jogo quando aos 43`, Anselmo Ramon,, do CRB, foi expulso de campo. A partir disso os mandantes tentaram uma pressão, mas a bola parava sempre nas mãos do arqueiro adversário.

E agora?

Ainda pelo Nordestão, o time azulino vai à Bahia enfrentar o Atlético de Alagoinhas, no Antônio Carneiro, em Alagoinhas, na próxima terça-feira (7), às 20h30. Já o Galo encara o ABC, no mesmo estádio do clássico também na terça, e no mesmo horário.