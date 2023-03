Fluminense massacra Bangu no Mané Garrincha e se classifica para semifinal do Carioca

A classificação para a semifinal do Campeonato Carioca foi garantida pelo Fluminense. O Tricolor massacrou o Bangu neste sábado (4), por 5 a 0, no Mané Garrincha, pela décima rodada do Estadual. Os gols foram marcados por Ganso, em cobrança de falta, Cano, duas vezes, enquanto Jhon Arias, e Marrony fecharam o placar. Vice-líder do campeonato, a equipe do treinador Fernando Diniz encostou no Flamengo, com apenas um ponto de diferença, e vai torcer pelo tropeço do Rubro-negro contra o Vasco, no domingo, para voltar a ter chance de conquistar a Taça Guanabara.

Fluminense domina Bangu no primeiro tempo

Primeiro tempo ideal do Fluminense. Com pressão constante, o Tricolor não deu espaço para o Bangu criar sequer alguma jogada. Em jogo de paciência, a equipe das Laranjeiras trocou passes por todos os lados do campo e confundiu a defesa do Alvirrubro.

Bastante inspirados, Ganso e Arias foram os maestros do Fluminense. O meio-campista colombiano, como de praxe, participou de quase todos os lances do time tricolor. O camisa 10, assim como o companheiro de equipe, fez um ótimo primeiro tempo e foi coroado com um belo gol em cobrança de falta no ângulo, aos 9 minutos.

Apesar de ter levado o gol de Ganso, o goleiro Matheus Santillo evitou uma tragédia no primeiro tempo. O arqueiro do Bangu fez inúmeras defesas, mas mesmo assim, não conseguiu evitar o segundo gol do Tricolor, marcado por Germán Cano, aos 23 minutos.

Após o segundo gol, o Fluminense conseguiu manter a pressão por um pouco mais de tempo. Não fez o terceiro, mas sufocou a defesa do Bangu, que não conseguiu criar nenhuma jogada.

Fluminense mantém pressão, mas com cautela no segundo tempo

No retorno para o segundo tempo, o Fluminense conseguiu manter a pressão e não deu nenhum espaço para o Bangu propor o jogo. Dito e feito, o Tricolor ampliou o placar com o terceiro gol. Aos 16 minutos, Martinelli sofreu falta dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Jhon Arias foi para a cobrança, bateu no canto esquerdo de Matheus Santillo e fez o terceiro tento.

Aos 30 minutos, mais um pênalti para o Fluminense, e mais um gol para o Tricolor. Na jogada pela esquerda, Giovanni invadiu a área, mas caiu no gramado após disputa de bola com Adryan. O zagueiro foi advertido com o cartão amarelo e viu Cano ir para a cobrança. O atacante argentino bateu no meio e fez o quarto gol.

O quarto gol não foi o suficiente para o Fluminense. Nos acréscimos, o zagueiro David Braz apareceu pela direita e arriscou o cruzamento para a grande área. Marrony subiu sozinho e cabeceou firme para marcar o quinto gol e sacramentar a goleada do Tricolor.