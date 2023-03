André ressalta bom momento do Fluminense e admite torcida pelo Vasco contra Flamengo

O Fluminense fez sua melhor partida na temporada neste sábado (04), contra o Bangu, pela décima rodada do Campeonato Carioca, no Mané Garrincha. A equipe de Fernando Diniz aplicou 5 a 0 e poderia ter feito mais.



Agora, o Flu depende de um tropeço do Flamengo contra o Vasco, neste domingo (05). Isso porque, na próxima e última rodada, o tricolor terá o confronto direto contra o rival rubro-negro. Na saída do campo, o recém convocado para a Seleção, André, admitiu que irá torcer para o Vasco, amanhã.



"Vamos torcer para o Vasco. Pelo menos um empate já é bom para a gente chegar com chance na última rodada."



Questionado sobre a disputa com o Flamengo pela liderança e pelo título, André afirmou que o Flu tem jogado melhor que o rival. "Vejo o nosso time preparado. A gente não treina apenas para jogar contra o Flamengo. Não importa o adversário, a gente que está defendendo o título. Estamos jogando melhor."

O volante falou, ainda, sobre a felicidade de ter sido convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. E, também, sobre a vitória elástica, em Brasília. "Muito feliz e agradecido pela convocação. ´É um momento especial para mim, ainda mais com essa vitória, com o time se impondo e jogando bem para chegarmos confiantes para o clássico."

Próximo jogo

O próximo compromisso do Flu será na quarta-feira (08), às 21h10, no Maracanã, contra o Flamengo pela última rodada do Campeonato Carioca. Se o Fla tropeçar neste domingo contra o Vasco, bastará o Fluminense vencer o rival para terminar em primeiro na Taça Guanabara.