Com dois de Yuri Alberto, Corinthians vence Santo André pelo Paulistão

O Corinthians venceu seu ultimo jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista ganhando de virada do Santo André, por 3 a 1, na Neo Química Arena. Primeiro gol foi de José Hugo para os visitantes, e Yuri Alberto e Paulinho levaram fizeram a virada corintiana acontecer na noite deste sábado.

O Timão encerrou a fase de grupos do Campeonato Paulista com 22 pontos e aguarda os jogos de Água Santa e São Paulo para garantir a terceira melhor campanha geral, podendo enfrentar ou Ituano, ou São Bento na Neo Quimica Arena no próximo sábado. Já o time do ABC ficou com 14 pontos sem riscos de rebaixamento e de ir as finais do campeonato Paulista.



No começo o timão controlava a partida com total domínio da posse de bola, mas a primeira chance de perigo foi do Santo André, mas não resultou em gol por causa de uma linda defesa do goleiro corintiano. Aos 22 do primeiro tempo, o time de itaquera abriu o placar com Renato Augusto, porém o gol estava irregular. Róger Guedes tocou para o meia na entrada da área que chapou no canto do goleiro. Ao consultar o VAR, o árbitro viu falta de Fagner e anulou o gol.



O Santo André iniciou a contagem de gols com José Hugo. Ednei lançou do campo de defesa o camisa 7 do time do Abc paulista chutou no ninho da coruja de Carlos Miguel, abrindo o placar aos 30 minutos da primeira etapa. O time de Itaquera viu seus problemas aumentarem com a lesão de Renato Augusto, que sentiu dores no joelho direito e acabou sendo substituído por Paulinho. Entretanto, logo após a troca , Matheus Araújo fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Yuri Alberto. O centroavante marcou, empatando no final do primeiro tempo.



A equipe de Itaquera voltou do intervalo com uma postura melhor, pressionando o Santo André. Os mandantes viraram com Paulinho, dava indícios de goleada.O Gol do meia surgiu de um cruzamento do lateral Fagner.

Com isso anotou seu primeiro gol após a lesão. Após quatro minutos, aos 18, o alvinegro paulista fez linda jogada coletiva, com Fausto Vera servindo Yuri Alberto, que girou sobre a marcação e anotando o seu segundo gol na partida. No final da partida time da capital ainda teve a chance de ampliar por mais duas vezes com Roger Guedes, porém a bola foi pra linha de fundo.