Jean Silva celebra atuação e pede Remo 100% focado em duelo da Copa do Brasil

Pode anotar mais um triunfo para o Remo no Paraense 2023. Neste fim de semana, diante da Tuna Lusofora de casa, os comandados de Marcelo Cabo chegaram a quinta vitória em cinco compromissos: 2×1 no adversário e 15 pontos na classificação, ocupando a liderança isolada do Grupo A.

Figurando entre os titulares, o atacante Jean Silva conseguiu mostrar seu potencial. Com uma assistência no compromisso, ele celebrou principalmente a entrega da equipe em campo. “Acho que acima de tudo provamos que temos um elenco bom, que todos trabalham muito e vão fazer de tudo para o Remo sempre vencer. E nesse fim de semana não foi diferente. Queríamos manter os 100% e acho que acima de tudo merecemos, fomos melhores. Feliz também pela assistência, mas principalmente pela vitória”, afirmou.

Agora o Remo troca a chave. Sai o Paraense e entra mais uma vez a Copa do Brasil. Depois de eliminar na primeira fase o Vitória, lá no Espírito Santo, chegou a vez de receber o São Luiz, em casa, nesta quarta-feira. Quem vencer avança e o empate leva a decisão para a disputa de pênaltis. “Mais um jogo difícil, mais uma pedreira pela frente com certeza. Sabemos da importância da Copa do Brasil e queremos seguir levando o Remo adiante. Contamos também com nosso torcedor para nos apoiar, eles são nosso algo a mais. Vamos buscar essa classificação”, finalizou Jean Silva.

O duelo entre Remo e São Luiz está confirmado para as 20h desta quarta-feira, no Baenão.