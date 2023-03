Após gol e assistência no estadual, Hyoran foca em próximo desafio com o Atlético-MG na Libertadores

Líder do seu grupo, o Atlético-MG se classificou de forma invicta para as semifinais do Campeonato Mineiro. A despedida da primeira fase ocorreu no último sábado (4), com vitória por 3 a 0 sobre o Democrata-GV. Autor de gol e assistência no triunfo fora de casa, Hyoran valoriza o resultado.

“Foi uma vitória importante para fecharmos a primeira fase de forma positiva. Conseguimos impor o nosso ritmo e construir um excelente resultado, que eleva o moral do grupo visando os próximos desafios. Fico feliz por ter contribuído com um gol e uma assistência, mas o principal é sempre o desempenho coletivo”, avaliou o meia-atacante.

O Atlético-MG vai enfrentar o Athletic Club nas semifinais do estadual. Antes disso, visita o Millonarios pela ida da terceira etapa preliminar da Libertadores, último desafio antes da fase de grupos. Hyoran projeta o duelo na Colômbia.

“Agora é o momento de voltar as atenções para a Libertadores, sabemos da importância desse primeiro jogo na Colômbia. Vamos alinhar a melhor estratégia com a comissão para fazer mais uma boa partida. O grupo está muito unido e focado em busca da classificação”, concluiu.

O confronto entre Millonarios e Atlético-MG acontece nesta quarta-feira (8), às 21h30, no estádio El Campín, em Bogotá.