Após destaque no Campeonato Mineiro pelo Ipatinga, meio-campista Netinho recebe sondagens e aguarda futuro

O Ipatinga, no seu retorno à elite do Campeonato Mineiro, conseguiu fazer uma boa campanha na competição. Com alguns destaques individuais, a equipe venceu jogos importantes e se manteve na Primeira Divisão do Estadual.

O meio-campista Netinho foi peça-chave da equipe no campeonato. Titular em quase todos os jogos e participando ativamente dos gols do Tigre de Aço, fazendo dois tentos e dando uma assistência e colaborando para um terço dos gols (nove no total) do Ipatinga no Estadual, o atleta comemorou o bom rendimento: "É fruto de muito treino e foco. Me preparei bastante mentalmente e fisicamente para realizar uma competição de excelência. Graças a Deus pude ajudar o Ipatinga a se manter na elite do Campeonato Mineiro".

Com protagonismo nas partidas e regularidade, Netinho tem chamado a atenção de diversos clubes nacionais. Inclusive, um da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, no entanto, segue aguardando a definição do melhor caminho para o futuro: "É gratificante saber que seu esforço e trabalho foi reconhecido por alguns clubes, é sinal que estou num bom caminho. Tenho a cabeça boa em relação a isso porque sei que tenho pessoas competentes na gestão da minha carreira".