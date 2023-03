Fluminense vence Flamengo de virada com gol no fim, e é campeão da Taça Guanabara

O Fluminense venceu o Flamengo na noite desta quarta-feira (08), em partida válida pelo título da Taça Guanabara. German Cano e Gabriel Pirani foram responsáveis pelos gols que trouxeram a vitória do campeonato.

Com a vitória, o Fluminense chegou a 25 pontos no campeonato, enquanto o Flamengo se manteve com 23 pontos, em 2° colocado.

O primeiro gol da partida foi de Everton Cebolinha, aos 20’, que conseguiu acabar com a linha defensiva do Fluminense em uma linda jogada individual. Ele é o jogador com mais partidas pelo clube da Gávea em 2023 (14), e o maior driblador do campeonato carioca (18 dribles).

Pouco tempo depois, aos 33’, Gabigol ampliou o placar, mas o gol foi anulado pelo VAR por falta em André, no lance anterior.

Já no segundo tempo, aos 53', Arias fez uma ótima jogada, limpando o marcador e invadindo a área. O jogador tocou uma bola açucarada para German Cano, que deixou tudo igual no placar!

Aos 66', Vitor Pereira substituiu Gabigol e Arrascaeta, deixando a torcida inconformada, que começou a chamar o técnico português de “burro”.

Nos 85', Arias cobrou uma falta na área do Flamengo, com a bola passando por todo mundo e sobrando para Gabriel Pirani bater rasteiro no canto, virando o placar da partida e levando o Tricolor ao título!

Depois do gol, começou uma confusão generalizada. Gerson, Vidal e Lima levaram cartão amarelo, além de Felipe Melo que foi expulso.

Sequência no Campeonato Carioca

Ambas as equipes voltam a campo pelo Campeonato Carioca na próxima quarta (15), em partidas válidas pelas semifinais da competição. Além das duas equipes, o Vasco e o Volta redonda também se classificaram, mas ainda não há definição de quais times se enfrentarão.