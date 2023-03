Meia do Maringá projeta o duelo decisivo pelo Campeonato Paranaense: “Vamos mostrar a nossa força dentro de casa”

Neste sábado (11), o Maringá recebe o Cianorte, as 19h30, no estádio Willie Davidspara o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. Classificado com a 4° colocação na primeira fase, o time da casa ganhou o direito de decidir em frente os seus torcedores, mas terá que reverter um placar de 1x0, já que foi derrotado no jogo de ida.

Líder de assistências (5) da equipe em 2023, Iago Santana tem sido uma peça fundamental na campanha do time até aqui. Ele comentou sobre as expectativas para o duelo das quartas de final: “É o jogo de vida ou morte. Sabemos das dificuldades e do peso dessa decisão. Fomos muito consistentes ao longo da primeira fase do Campeonato Paranaense e queremos manter essa estabilidade. Nada está perdido, temos totais capacidades de reverter o placar. Assistimos a partida de ida, vimos os nossos acertos e erros e corrigimos isso ao longo da semana. Vamos impor nosso jogo e mostrar a nossa força dentro de casa”.

Foto: Divulgação/Maringá

Anunciado como um reforço da equipe em 2023, o meia de 23 anos é um elemento surpresa do técnico Jorge Castilho. Iago Santana normalmente sai do banco de reservas e consegue manter o ritmo elevado da equipe: “Eu me entendi muito bem com o professor Jorge. Mostrei a minha capacidade durante os treinamentos e ganhei o meu espaço. Nosso grupo tem muita qualidade e é bastante unido, sabemos que para chegar longe precisamos de todo mundo, não são só os 11 titulares. É sempre bom entrar em campo e ser útil. Vamos dessa mesma maneira, todos juntos, buscar essa classificação.”