Ausente de só uma partida do Barra no Campeonato Catarinense, Marcelinho reforça objetivo do clube antes de duelo contra a Chapecoense: “Vaga na Série D”

No próximo sábado, às 16h30, será disputada a última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Todos os seis jogos que serão disputados valem alguma coisa em termos de classificação, posicionamento na tabela ou rebaixamento.

Um dos duelos será entre Barra e Chapecoense no estádio Gigantão das Avenidas. Em oitavo lugar, o Barra depende apenas das suas forças para garantir classificação na próxima fase.

“Estamos confiantes na vitória, pois não queremos depender de outros resultados para a nossa classificação. Sabemos da importância do jogo e por mais que a Chape já esteja classificada, temos a consciência que eles vão querer terminar na melhor colocação possível para terem vantagem de decidir em casa nas próximas fases. Só dependemos de nós mesmos e vamos em busca do resultado positivo”, declarou Marcelinho.

Foto: Divulgação/Barra

O Barra fez 10 partidas na atual edição do Campeonato Catarinense. O atacante Marcelinho participou de nove desses compromissos. O único jogo em que ele não esteve presente foi na pior derrota do time no estadual, 4×0 para o Figueirense.

“Vim para o Barra com o objetivo de ter uma sequência de jogos e tenho conseguido isso. Só não atuei em uma partida. Tenho evoluído a cada jogo e consequentemente ajudado o time”, ressaltou o atleta de 24 anos.

A primeira missão do Barra no Campeonato Catarinense era evitar o rebaixamento, fato que foi sacramentado na última rodada após o empate de 2×2 diante do Camboriú. Agora, o novo foco está definido.

“É um clube novo, tem apenas 10 anos. Mas, em 2024 disputará pelo terceiro ano seguido a elite do futebol catarinense. Nossas forças estão todas voltadas para garantir a vaga na Série D e isso já pode acontecer no próximo sábado dependendo de quem passe de fase. Vamos fazer nossa parte, pois sabemos que tanto para nós atletas, como para o clube será muito importante uma classificação para uma competição nacional”, concluiu Marcelinho.