Com a classificação à terceira fase da Copa do Brasil no bolso, Diego Ivo exalta início de temporada invicto do Remo

Sete jogos e sete vitórias, assim está sendo o começo da temporada do Remo, time defendido pelo zagueiro Diego Ivo. No Campeonato Paraense, o time azulino disputou cinco partidas e lidera seu grupo, já na Copa Verde o Remo venceu o único jogo que disputou até aqui e está classificado às quartas de final.

Na Copa do Brasil, o Leão conquistou a vitória e a classificação nas duas vezes em que esteve em campo. A última delas, contra o São Luiz, do Rio Grande do Sul, garantiu um lugar à equipe paraense na terceira fase da competição nacional.

“Fizemos uma pré-temporada muito forte e penso que isso tem nos ajudado nesses primeiros jogos do ano. Até aqui tudo tem funcionado e estamos confiantes de que esta será uma temporada vitoriosa para o Remo. A vaga na terceira fase da Copa do Brasil era um de nossos principais objetivos neste início e todos ficamos felizes por tê-lo alcançado”, disse o zagueiro remista.

Neste sábado, o Remo pode confirmar a primeira posição em seu grupo no Campeonato Paraense em caso de empate ou vitória. "Queremos manter o bom nível de jogo que temos alcançado nas últimas partidas e conquistar os resultados positivos. Pensamos jogo a jogo e cada competição que estamos disputando. Espero que possamos manter a pegada e estender ainda mais nossa campanha na temporada”, finalizou Diego.

A partida de sábado do Remo será contra o Tapajós, no estádio Baenão, em partida válida pela 6ª rodada do campeonato estadual. Líder de seu grupo, o Leão soma 15 pontos no torneio.