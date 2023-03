No apagar das luzes, Criciúma empata com Avaí no Catarinense

Em bom jogo, Avaí e Criciúma empataram em 2 a 2 na décima primeira e última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense, dentro da Ressacada. Os gols da partida foram marcados por Giva e Robinho para o Avaí e por Lohan e João Carlos para o Criciúma. Após este resultado, as duas equipes irão voltar a se enfrentar, agora pelas quartas de final da competição.

Na primeira etapa, as duas equipes tiveram grandes lances para poder abrir o placar. No início da partida, Robinho teve um pênalti, porém desperdiçou. Já o Tigre dominou grande parte, mas falhou na finalização ou parou em Igor Bohn. Na segunda etapa finalmente saíram os gols. Em 6 minutos, o Leão abriu 2 a 0 e depois o Carvoeiro diminuiu o placar.

Pênalti perdido

Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Lucas Silva foi derrubado dentro da área e o árbitro Rafael Traci marcou pênalti para o Avaí. Robinho cobrou, o goleiro Gustavo defendeu e a zaga do Criciúma conseguiu jogar a bola para escanteio.

Após o pênalti, o Tigre dominou grande parte da primeira etapa, fazendo Igor Bohn realizar boas defesas. O Avaí até tentou arriscar, finalizando de fora da área, mas causou pouco perigo.

Início de segundo tempo relâmpago do Avaí

O Leão da Ilha começou o segundo tempo avassalador, marcando dois gols em 6 minutos. Aos 4, Giva chutou de fora da área no cantinho, sem chance para Gustavo, e abriu o placar. Na retomada do jogo, o Criciúma perdeu a bola e Dentinho cruzou rasteiro para Robinho só empurrar para as redes e fazer o 2 a 0.

Após os gols, o Leão teve outras chances para ampliar ainda mais o placar, porém pecou nas finalizações.

Tigre empata no fim do jogo

O Tricolor Carvoeiro conseguiu diminuir o placar aos 30 com Lohan. Após belíssima defesa de Igor Bohn, a bola sobrou para Lohan finalizar e fazer o gol. Já no apagar das luzes, o Criciúma empatou a partida. Igor Bohn salvou mais uma bola, mas ela sobrou para João Carlos chutar cruzado no cantinho, sem chances para o goleiro.

Quartas de final

Agora, Avaí e Criciúma voltam a se enfrentar na próxima fase. O Leão ficou na quinta colocação e o Leão na quinta. O empate foi importantíssimo para o Criciúma, que agora irá definir as quartas de final dentro de casa, no Heriberto Hulse.