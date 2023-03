Itabuna vence Bahia e abre vantagem na semifinal do Baiano

Na tarde desse sábado (11), em duelo válido pela ida da semifinal do Campeonato Baiano, o Itabuna venceu o Bahia, por 1 a 0 dentro de casa. O gol foi marcado pelo zagueiro Jan Pieter no segundo tempo.

O próximo jogo será na Fonte Nova, no próximo sábado (18). Mas antes o tricolor baiano tem um confronto decisivo contra o Fluminense-PI, em Teresina, na próxima terça-feira (14), pela Copa do Nordeste

A partida

O começo da partida foi agitada. Logo aos dois minutos, Jacaré cruzou mas (posição de lucimarii) adversário afastou impossibilitando o avanço da jogada. Aos 29 minutos, Acevedo roubou a bola, chutou para Biel, que finalizou, mas o goleiro adversário defendeu. Aos 40, novamente Biel, recebeu o lançamento, cortou e tocou para Jacaré que não conseguiu avançar.

Dessa vez foi a vez do Itabuna começar o segundo agitado.Aos 2 minutos, Alex Sandre ficou na cara do gol e foi derrubado por Gabriel Xavier. A equipe pediu pênalti, mas o juiz não marcou. Em seguida, aos 5 minutos,Hitalo recebeu passe de Deivinho, Hitalo completou mas o goleiro do esquadrão Marcos Felipe evitou o gol. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, Ricardo Goulart tocou para Gabriel Xavier que finalizou em cima de Thiago Passos, que conseguiu afastar a bola.

Aos 29 minutos, Jan Pieter abriu o placar de cabeça após um cruzamento na área. Nos 36 minutos, foi a vez do bahia Bahia criar uma chance. Jacaré cruzou na área, Everaldo cabeceou mas o goleiro defendeu.

Aos 42, Biel cruzou e a bola acabou desviando na defesa. Já no finalzinho da partida, aos 51, Diego Rosa bateu falta,porém mais uma vez Thiago Passos defendeu