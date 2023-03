Primeiro duelo: Volta Redonda e Fluminense se enfrentam pela semifinal do Carioca

No próximo domingo (12), às 18h, Volta Redonda e Fluminense se enfrentam no Estádio Raulino de Oliveira. O confronto é válido pela semifinal do Campeonato Carioca. O tricolor das laranjeiras chega credenciado pelo título da Taça Guanabara, já o time da Cidade do Aço, com a moral elevada por ser a única equipe de menor porte nessa fase da competição.

Favoritismo

O Fluminense chega para o duelo com o favoritismo e a vantagem ao seu lado. Campeão da Taça Guanabara ao vencer o Flamengo por 2 a 1, o time de guerreiros conquistou o direito de avançar à final em casa de dois placares iguais na disputa da semifinal.

A conquista aumentou ainda mais a ase de Lua de Mel da equipe com a torcida, que já vinha animada com o bom futebol apresentado pela equipe e a contratação do lateral esquerdo Marcelo. Já regularizado, o jogador está apto para realizar sua estreia pelo Fluminense, mas o momento não será na próxima partida, uma vez que Marcelo ainda deve passar por uma pase de preparação física.

Diante do Volta Redonda, o técnico Fernando Diniz tem três desfalques certos, são eles o zagueiro Manoel, o lateral Jorge e o meio campo Gustavo Apis. No momento, não há baixas por suspensão.

Assim, um provável Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano.

Surpresa

O Volta Redonda é a grande surpresa do Campeonato até aqui. No início do torneio, a maioria dos palpites colocava os quatro grandes clubes do Estado na semifinal da competição. Porém, a equipe do sul do Estado mostrou seu valor e fez uma ótima campanha.

Na primeira fase, a equipe do técnico Rogério Corrêa conquistou 20 pontos e terminou na 4ª colocação, deixando o Botafogo fora da disputa.

Agora na semifinal, o time tem a primeira batalha contra o Fluminense atuando em casa, em mais uma chance de continuar surpreendendo e fazendo história.

Sem desfalques, a equipe terá aquilo que possui de melhor em campo. Assim, um provável Volta Redonda tem: Vinicius; Alix Vinicius, Iury e Ricardo Sena; Sandro Silva, Eduardo, Bruno Barra e Luizinho; Paulino, Pedro Ferreira e Lelê.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Carlos Henrique Alves e Karen Soares Augusto

VAR: Diego da Silva Lourenço