Athletic vence Atlético-MG e joga por um empate para chegar à final do Mineiro

Coroando uma grande campanha, o Athletic venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na tarde deste domingo (12), em São João Del-Rei, no primeiro confronto da semifinal do Campeonato Mineiro. A equipe mandante, que vem de um ótimo aproveitamento contra os times da capital mineira, conseguiu reverter a vantagem atleticana e agora joga por um empate para chegar à final do Mineiro.

Já o alvinegro, que jogou com a equipe reserva, pensando na Libertadores, vai precisar usar a força máxima no próximo confronto, em Belo Horizonte. Para chegar à final, o Atlético-MG precisa vencer a partida por qualquer placar.

Com intensidade, Athletic sai na frente na primeira etapa

As duas equipes criaram muitas chances a gol já nos primeiros minutos de jogo. O time da casa começou pressionando o adversário, com um ritmo intenso e boa troca de passes. Mas foi a equipe alvinegra que criou o primeiro lance de perigo. Aos 14 minutos, em jogada de velocidade Rubens consegue um cruzamento na medida para o atacante Sasha, que atrasado, não consegue alcançar a bola.

Aos poucos o time atleticano tomou conta do meio campo e conseguiu impor seu ritmo. Aos 22, em jogada pela direita, o meia Igor Gomes faz o cruzamento e Vargas cabeceia livre pra grande defesa do goleiro Júlio César.

A resposta do Esquadrão de Aço veio logo em seguida, em grande jogada de Welinton Torrão pela direita, o atacante invade a área e chuta. A bola explode na trave. A equipe visitante empilhava chances perdidas enquanto o Athletic se segurava. Aos 39, em contra-ataque David Braga chega com facilidade na área e chuta pra grande defesa do goleiro Everson.

Apesar de reserva, a equipe atleticana ao longo da primeira etapa conseguiu mostrar um bom entrosamento, contudo, esbarrava na falta de pontaria de seus atacantes. Aos 40 minutos, Sasha recebe na área, mas cabeceia para fora do gol.

O Athletic com uma proposta de jogo bem definida, continuava saindo pro jogo, se defendendo bem e criando boas chances no campo de ataque. Aos 44, em cruzamento de Rômulo, a bola é interceptada pelo braço do zagueiro Réver. Após consulta no VAR o juiz assinala pênalti para a equipe da casa. Na cobrança, o atacante Jonathan não desperdiçou. 1x0 para a equipe mandante.

Derrota é reflexo de um segundo tempo fraco da equipe atleticana

A segunda etapa começou e o Athletic continuava a pressionar a equipe de Belo Horizonte. A primeira chegada do Esquadrão, foi aos 2 minutos de partida, em um lançamento na área que passa por todo mundo e sai a esquerda do gol de Everson. Aos 8, em uma bela troca de passes, Torrão acha um bom cruzamento, a bola novamente cruza a área sem ninguém para empurrar para o gol.

Percebendo a equipe alvinegra desligada no início da segunda etapa, o técnico Eduardo Coudet promove a entrada dos atacantes titulares Hulk e Paulinho, além do meia Hyoran. Com as alterações, o Atlético-MG parecia ter voltado para o jogo, mas ainda com muitas dificuldades de criação das jogadas. O jogo nesse momento era marcado pela quantidade de faltas marcadas. Aos 26, em nova cobrança de falta, Hulk bate direto e o goleiro Júlio César espalma.

Em seguida, após lançamento na área, o zagueiro Douglas Silva, do Athletic, se atrapalha e intercepta a bola com a mão. Pênalti para o Atlético-MG. Na cobrança, o atacante Hulk tenta tirar demais do goleiro e acaba acertando a trave.

O jogo seguiu com o Atlético-MG com muita dificuldade de criar chances para empatar a partida. Já o Athletic, por sua vez, seguiu administrando o resultado e segurando a pressão adversária até o final da partida.

Próximos compromissos

Agora o Atlético-MG volta para Belo Horizonte, onde começa o preparo para enfrentar a equipe do Millonarios, da Colômbia, na quarta-feira (15), no Mineirão, pela Libertadores. Já o Athletic terá a semana inteira para se preparar para o confronto da volta que acontece no sábado (18), com horário a ser definido.