Nas penalidades, Ituano bate Corinthians e se classifica para semifinal do Paulistão

Na tarde deste domingo (12), Corinthians e Ituano se enfrentaram pelas quartas de final do campeonato paulista, na Neo Química Arena, ás 16:00.

A equipe de Itu surpreendeu a todos, enfrentou um dos melhores times do Brasil atualmente, e desde o começo da partida, a equipe visitante tentou propor jogo, e quando pôde, foi agressivo e incisivo nas jogadas de ataque, e por mais que a equipe de Itaquera tivesse muito mais qualidade técnica, o Ituano não abaixou a cabeça, e com muita raça, conseguiu levar o jogo para as penalidades, após empatar o jogo no placar de 1x1. Os gols da partida foram marcados por Paulinho e Raí Ramos.

E na hora da decisão, o Rubro-Negro de Itu, merecidamente, com uma atuação incrível de Jeferson Paulino, ganhou a decisão por pênaltis por 7x6, e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista.

Timão sai atrás, mas, com gol de cabeça, tira a desvantagem do placar

A equipe de Fernando Lázaro, conseguiu manter bem a posse de bola por grande parte da primeira etapa, conseguindo controlar o jogo e sofrendo poucas oportunidades de gol do time adversário.

Mas em certo momento, mais precisamente, aos 25 Minutos, após uma arrancada, o lateral da equipe visitante Raí Ramos, arrematou uma pancada de fora da área, que com um leve desvio em Fabio Santos, enganou o goleiro corintiano, que chegou a conseguir tocar na bola, mas sem força o suficiente para evitar o gol.

Após o gol tomado, a equipe do Corinthians acordou no jogo, e utilizou da sua posse de bola para produzir diversas chances de gol, exigindo bastante de seus atacantes.

Tal estratégia, não demorou muito para funcionar, tendo em vista que , após apenas 10 minutos do gol sofrido, o atacante de Itaquera Adson, acertou um cruzamento na medida, para seu companheiro Paulinho, que de cabeça empatou o jogo, colocando o time da casa novamente no jogo. Sendo assim, conseguindo levar sua equipe para o intervalo sem a desvantagem numérica, podendo respirar e planejar a possível virada.

Em etapa sem gols, os times paulistas ficam empatados, e vão para as penalidades

No segundo tempo, pôde se ver em grande parte do tempo, um jogo com diversas chances criadas dos dois lados, com defesas importantes dos goleiros das equipes, entretanto, chegando a metade da segunda etapa, ficou nítido o preparo tanto físico, quanto mental, da equipe do Corinthians, que conseguiu dominar seu adversário, criando muitas jogadas de perigo, em especial nos minutos finais, após uma grande jogada do cria do terrão Pedrinho, em que o jovem dribla três adversários, e consegue o passe para Yuri Alberta, que finaliza com força, mas o goleiro de Itu Jefferson, espalma, evita o gol, e garante que decisão seja por pênaltis.

Penalidades : Corinthians - 6 / Ituano - 7

Corinthians

Fábio Santos : Errou

Giuliano : Acertou

Fausto Vera : Acertou

Yuri Alberto : Acertou

Roger Guedes : Acertou

Maycon : Acertou

Bruno Méndez : Acertou

Fagner : Errou

Gil : Errou

Ituano :

Eduardo Person : Acertou

José Aldo : Acertou

Rafael Pereira : Acertou

Raí Ramos : Errou

Claudinho : Acertou

Jefferson ( Goleiro ) : Acertou

Lucas Siqueira : Acertou

Mário Sérgio : Errou

Felipe de Souza : Acertou

Próximos Compromissos

O Corinthians, tem seu próximo compromisso, em jogo válido pelas semi-final do Campeonato Paulista, com adversário e data ainda a definir. E mais adiante, o Timão tem a sua estreia no campeonato brasileiro de 2023, em embate contra a equipe do Cruzeiro, na Neo Química Arena, as 12:00.

O Ituano tem seu próximo compromisso , em jogo válido pelas semi-final do Campeonato Paulista, com adversário e data ainda a definir. E ainda esta semana, dia 15 de Março, a equipe de Itu, tem um compromisso, em jogo válido pela 2a Rodada da Copa do Brasil, contra o Ceará, no Estádio Municipal Dr. Novelli Junior, ás 19:00.