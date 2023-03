Volta Redonda larga na frente do Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca

O Volta Redonda venceu o Fluminense pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Neste domingo, o Voltaço levou a melhor no confronto diante do campeão da Taça Guanabara.

Pedrinho e Lelê marcaram os gols da vitória do Volta Redonda. Nino descontou para o Fluminense. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 16h, no Maracanã.

Volta Redonda é melhor

O jogo começou equilibrado. Como é uma decisão em dois jogos, as duas equipes não queriam correr o risco de tomar um gol e se complicar na disputa, por isso, muito estudo e poucas chances claras.

O Fluminense, no seu estilo, trabalhava bem a bola, mas esbarrava no bom sistema defensivo armado pelo Volta Redonda. O Voltaço, no entanto, buscava espaço em contra-ataques, mas não deixava de tentar também impor uma pressão.

E a partir da metade do primeiro tempo, o Volta Redonda começou a incomodar o Fluminense e rodeava o campo de defesa tricolor. E os donos da casa abriram o placar. Após bola mal afastada de Samuel Xavier, Pedrinho bateu rasteiro, no canto, sem chances para o goleiro Fábio.

O segundo gol ainda quase saiu em seguida em cabeçada de Luciano Naninho, mas Fábio fez boa defesa. O Fluminense respondeu e quase chegou ao empate. Cano deu lindo passe para Samuel Xavier, que finalizou para defesaça do goleiro Vinicius.

Volta Redonda amplia, mas Fluminense desconta no fim

No segundo tempo, o Fluminense tentou ir para cima em busca do empate, mas via um Volta Redonda perigosíssimo nos contra-ataques. Em chute de Lelê da entrada da área, Fábio fez mais uma boa defesa.

Com dificuldade para entrar na área do Volta Redonda, o Fluminense tentava chutes de média distância. Em um chute colocado de David Braz, Vinicius fez grande defesa, evitando o empate.

E no contra-ataque matador, saiu o segundo gol do Volta Redonda. Lelê ganhou de André na disputa e saiu na cara do gol. Ele finalizou com muita tranquilidade, na saída de Fábio, e ampliou o marcador para o Voltaço.

Na base do abafa, o Fluminense foi pra cima, com muito chuveirinho na área. E em um deles, saiu o gol. Após bola levantada, a zaga do Volta Redonda afastou mal e Nino, de dentro da área, finalizou para diminuir o marcador.

O Fluminense ainda teve chance do empate, mas o Volta Redonda se defendeu como pode. Fim de jogo, vitória do Voltaço por 2 a 1.

Jogo de volta

No próximo sábado, Fluminense e Volta Redonda fazem o jogo de volta no Maracanã. Como tem a vantagem do empate por ter tido melhor campanha na primeira fase, o Fluminense depende apenas de uma vitória simples. Um empate garante o Volta Redonda na final pela segunda vez em sua história.