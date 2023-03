De volta ao time titular, Paulo Henrique comemora gol e atuação em empate do Pouso Alegre

No último sábado (11), o Pouso Alegre recebeu o Tombense, na partida de ida da semifinal do Troféu Inconfidência e empatou em 2x2. A equipe visitante chegou a abrir vantagem de dois gols, mas o atacante Paulo Henrique com assistência e gol foi fundamental para a reação do time mandante.

Titular pela primeira vez após se recuperar de estiramento na panturrilha, Paulo Henrique comemorou a atuação e enalteceu o trabalho realizado pela fisioterapia do clube. “Feliz em voltar a fazer gol e ajudar a equipe. Mais feliz ainda por voltar a ser titular e conseguir estar em campo, pois tive um início de ano difícil com lesões em sequência. Graças a Deus e aos trabalhos incansáveis na fisioterapia as dores sumiram e agora é continuar se cuidando para seguir jogando e ajudando o time”, disse.

Com a necessidade de vencer fora de casa, o atacante mostrou confiança e destacou a importância de minimizar os erros para conseguir a vaga na final. “Sabemos do regulamento e da vantagem do adversário, mas temos totais condições de voltar com a vitória e a classificação. Disputar a final e ter a chance de conquistar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem motiva a todos e é importante para o clube também. Vamos para esse jogo com a ideia de minimizar os erros e vencer para chegar na final do Troféu Inconfidência” finalizou.

Paulo Henrique e o elenco do Pouso Alegre voltam a campo no sábado (18), às 18h, fora de casa, contra o Tombense.