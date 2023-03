Mesmo com a vantagem do empate, Wescley projeta vitória para selar classificação do Sergipe

No último sábado (11), o Sergipe venceu o Falcon, em casa, por 4x1, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Sergipano. Para se classificar direto para a semifinal o Gipão precisa de um empate contra o Lagarto na próxima rodada. Em caso de derrota, o Sergipe irá disputar a repescagem.

Um dos destaques da goleada, o meio campista Wescley enalteceu a qualidade do adversário e ressaltou que o estudo feito antes da partida fez a diferença. “Nós sabíamos da dificuldade e da qualidade da equipe do Falcon, mas estávamos convictos de que poderíamos impor o nosso jeito de jogar e explorar algumas fragilidades detectadas. Essas situações aconteceram e conseguimos ser felizes na partida”, disse.

Apesar da possibilidade de conseguir a vaga com um empate, Wescley acredita que o Sergipe tem totais condições de sair com a vitória. “Esperamos uma partida de muita dificuldade. Sabemos da capacidade da equipe adversária, mas vamos buscar vencer e não se apegar ao fato do empate nos favorecer. O Lagarto tem a necessidade de sair pro jogo, talvez tenha que se expor um pouco mais, e nós temos que aproveitar as oportunidades para conseguir a vitória e selar a classificação” encerrou.

Wescley e o elenco do Sergipe voltam a campo nesta quarta-feira (15), às 20h, fora de casa, contra o Lagarto. A partida será disputada no Barretão.