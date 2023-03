João Paulo celebra mais um gol pelo CRB e comenta ‘troca de chave’ para a Copa do Brasil

Reforço contratado junto ao Cruzeiro, João Paulo caiu como uma luva na equipe do CRB. Até aqui são sete compromissos por três competições diferentes e dois gols marcados, o último nesse fim de semana, largando na frente nas semis contra o Coruripe vencendo por 3×2.

Contente com o momento, o meia faz questão de exaltar o trabalho realizado por todos desde sua chegada na equipe regatiana. Para João Paulo, os resultados e a série invicta refletem a dedicação de todos durante o dia a dia.

“Feliz por marcar mais um gol aqui pelo CRB, era um momento importante do jogo que precisávamos logo mostrar nosso poder de reação e foi isso que aconteceu. Temos um grupo e uma comissão que se dedica muito, que cobra muito e quer evoluir sempre e acho que isso está refletindo dentro de campo”, afirmou.

O CRB agora troca a chave. Vem por aí novamente a Copa do Brasil. Na primeira fase, o time despachou o União Rondonópolis, jogando fora de casa, vencendo por 1×0. Agora o duelo é no estádio Rei Pelé, na quarta-feira, contra a equipe do Operário-MS. João Paulo pede concentração máxima.

“Mais um compromisso difícil com certeza. Ainda mais na Copa do Brasil que você não tem espaço para errar. Então é foco máximo, concentração máxima. Contamos também com o nosso torcedor que vem jogando junto e isso vem sendo fundamental”, finalizou o jogador.