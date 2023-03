Maringá vence Marcílio Dias e conquista classificação histórica na Copa do Brasil

O Maringá venceu o Marcílio Dias por 2 a 0, no estádio Willie Davids, na noite desta terça-feira (14) e conquistou uma classificação histórica para a terceira fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Morelli e Robertinho.

Além da classificação, o Dogão também vai levar R$ 2,1 milhões por disputar a próxima fase. Essa é a melhor campanha do clube paranaense, que nasceu em 2010, no torneio. A melhor campanha havia sido na primeira participação na Copa do Brasil, em 2015, quando chegou à segunda fase e perdeu para o Santos por 3 a 2 no agregado.

Vale destacar a bela campanha do Maringá em 2023. A equipe perdeu apenas um jogo no ano - sendo que foi para o Coritiba na terceira rodada do Campeonato Paranaense.

Cera e gols

O árbitro precisou chamar atenção do goleiro do Marcílio Dias, Rafael Pin, logo aos 7 minutos da primeira etapa por causa de cera. Aos 15, o Maringá abriu o placar. Caíque cruzou para Morelli na segunda trave, que de primeira chutou no canto.

Nos acréscimos saiu o 2 a 0. Após erro na saída de bola do Marinheiro, Robertinho recebeu, entrou na área e finalizou rasteiro para ampliar o placar.

Expulsão

Aos 30 da segunda etapa, Marcílio Dias ficou com um a menos. Daniel Dias, que salvou o clube do rebaixamento no Campeonato Catarinense com um gol no último minuto, fez falta dura e levou cartão vermelho direto.

O Maringá apenas controlou a bola até o apito final. A torcida paranaense fez a festa e gritou “olé” durante os minutos finais.