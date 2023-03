Após sequência positiva na Série A2 do Paulistão, Wesley Soares comemora permanência com o Monte Azul

Wesley Soares viveu uma tarde de fortes emoções no último sábado (11), quando ocorreu a rodada final da Série A2 do Campeonato Paulista. Presente na vitória fora de casa sobre o Lemense, por 2 a 0, o volante ajudou o Monte Azul a garantir a permanência na segunda divisão estadual.

“Foi uma mistura de alívio e felicidade, uma verdadeira emoção que tomou conta de todo o elenco após o jogo. A festa na cidade também foi incrível. Fomos muito bem recebidos e pudemos sentir o quanto esse feito significou para a torcida”, destacou o meio-campista, de 25 anos.

O Monte Azul escapou do rebaixamento após sequência positiva na reta final da Série A2, com três vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas. Presente em 11 dos 15 jogos que o time disputou no torneio, Wesley Soares valoriza a dedicação dos atletas.

“A gente sabia que ia ser uma reta final difícil, mas nunca deixamos de acreditar no trabalho. Focamos jogo a jogo e conseguimos alcançar o nosso objetivo principal. Acredito que a união e dedicação do grupo foram os fatores principais para essa conquista”, concluiu.