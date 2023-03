Capitão do Oeste, Glédson relembra campanha do acesso em 2008 na A2 e faz comparação: “Parecido”

Após 15 anos, o goleiro Glédson volta a disputar jogos decisivos pelo Oeste na Série A2 do Campeonato Paulista com o time podendo conquistar o acesso para a elite do futebol paulista. Destaque do time, o experiente jogador que também é capitão, falou sobre essa recuperação do Rubrão no torneio e fez um comparativo com a campanha do clube em 2008, ano em que também defendeu as cores do Oeste.

“Passamos por um momento difícil na competição onde estávamos fazendo bons jogos mas as vitórias não vinham. Chegamos a entrar na zona de rebaixamento mas depois do jogo contra o Juventus viramos a chave e conseguimos uma sequência muito positiva. Brinquei com o pessoal aqui falando que estava parecido com 2008 onde também já no final do campeonato tivemos uma reação parecida que culminou com o acesso”, disse.

Em 2008, quando tinha 25 anos, o goleiro havia realizado 24 jogos pelo Rubrão, todos como titular. O jogador que hoje tem 40 é o mais experiente de todo o grupo. Ele também atuou em todos os 1350 minutos das 15 partidas que o Oeste fez no estadual em 2023. Glédson também falou sobre o destaque que vem tendo nesta temporada.

“Não é fácil jogar em todos os minutos de uma competição. Mas sei da minha capacidade. Recentemente, em 2021, realizei 59 jogos em um ano só e graças a Deus nesse momento conseguimos manter o foco mesmo em momentos adversos na competição. Acho que pude ajudar com a minha experiência incentivando os meus companheiros mais jovens de que seria possível reverter a situação. Conseguimos o primeiro objetivo que era classificar e agora é focar nessa fase final para que possamos buscar o acesso”, contou.

Pelas quartas de final da A2, o time encara o Novorizontino em jogos de ida e volta. A equipe de Novo Horizonte terminou a primeira fase na segunda colocação, com 29 pontos em 15 jogos. Mas na partida entre os dois clubes foi o time de Barueri que saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0, com o goleiro Glédson sendo eleito o melhor em campo.

“Demos uma arrancada muito importante na fase final e conseguimos a classificação. Sabemos que a gente vai jogar diante de uma equipe muito qualificada. Tivemos muita dificuldade jogando contra eles. Foi uma das partidas onde consegui intervir em momentos difíceis e conseguimos um gol para sair com os três pontos. Vai ser um jogo muito difícil mas temos totais condições de passar de fase”, finalizou.