Com gol de Hulk, Atlético-MG bate Athletic e está classificado para a final do Mineiro

O Atlético-MG venceu o Athletic, por 1 a 0, na tarde desse sábado (18), na Arena Independência, em Belo Horizonte. Com um gol marcado pelo atacante Hulk, o Galo se classificou para a 17ª final seguida do Campeonato Mineiro.

Primeiro tempo pobre das duas equipes

Em um jogo tenso desde os primeiros minutos, as equipe encontraram dificuldades para criar grandes chances de abrir o placar na primeira etapa. O Esquadrão de Aço com uma postura defensiva bem montada, administrou o jogo e quase não sofreu.

Com a defesa fechada, o time visitante se aproveitava dos contra-ataques para levar perigo ao gol atleticano. A primeira chance veio aos 15 minutos, em jogada de Rômulo a bola sobra para Alason finalizar em cima da defesa.

Já o time alvinegro teve muita dificuldade do meio pra frente e pouco criou na primeira metade de jogo.

Mudança de postura e intensidade marcou o melhor tempo do confronto

Na segunda etapa as equipes voltaram com muita intensidade, o que fez com que com o jogo melhorasse. A primeira chance foi do Athletic, com menos de 1 minuto de partida. David Braga recebe na entrada da área e finaliza por cima do gol.

Em seguida, o meia Hyoran, uma das novidades de Coudet para o segundo tempo, finaliza de longe e o goleiro Júlio César faz grande defesa. Foi a primeira chance real de gol da equipe atleticana no jogo.

O time alvinegro, precisando do resultado, continuava intenso e pressionando a equipe visitante. Aos 3, em cobrança de escanteio, a bola cruza a área e o meia Patrick não consegue empurrar pro gol.

Com a marcação bem encaixada, o time atleticano pressionava com as linhas altas, esperando um vacilo da defesa adversária. Aos 7 minutos, após uma saída errada da zaga, o atacante Paulinho intercepta a bola e lança Hulk cara a cara com o goleiro. O artilheiro só teve tempo de tirar Júlio César da jogada e finalizar para abrir o placar.

Após o gol, o time do Athletic foi obrigado a sair pro jogo em busca do empate que confirmaria a classificação. Aos 19, Torrão cruza na área e a bola passa pelo atacante Jonathan que não alcança.

E ainda teve tempo para o VAR trabalhar. Aos 27 minutos, ao tirar uma bola dividida com o lateral esquerdo Nathan, Everson acaba acertando o braço no rosto do jogador. O VAR sugere a revisão ao árbitro que, após análise, não marca o pênalti.

A partida seguiu com o Atlético-MG administrando o resultado e se defendendo muito bem. Já o Athletic, que demonstrou ser um adversário intragável durante todo o Campeonato, não conseguiu alcançar o resultado para chegar à final do Estadual.

Próximos jogos

Com a pausa para Data Fifa, o Atlético terá quase duas semanas de preparação para o primeiro confronto da final do Mineiro, marcado para o dia 1° de abril. Já o Athletic volta a se preparar para a disputa da Série D do Brasileiro.