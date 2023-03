Com quatro de Cano, Fluminense goleia Volta Redonda e vai à final do Campeonato Carioca

Na tarde deste sábado (18), o Fluminense atropelou o Volta Redonda e fez 7 a 0 no Estádio do Maracanã. A partida foi válida pela semifinal do Campeonato Carioca. No duelo de ida, o time do interior havia vencido por 2 a 1, o que garantiu o direito ao empate.

O Fluminense se impôs de forma contundente e venceu com gols de Samuel Xavier, Germán Cano (quatro vezes), Alexsander e Martinelli.

Avassalador

Não demorou muito para o tricolor impor seu ritmo e reverter a desvantagem na disputa. Logo aos 3 minutos Keno partiu para cima Wellington Silva na ponta esquerda, driblou o lateral e arrancou até a linha de fundo, realizando cruzamento para a área. Samuel Xavier bateu rasteiro no canto para abrir o placar.

Pouco depois, aos 7, mais uma bola na rede. Em cobrança de falta da intermediária, Arias colocou a bola na área do Volta Redonda. Nino cabeceou no canto, mas o goleiro Vinícius espalmou. Cano pegou o rebote e ampliou o placar.

O Volta Redonda não se encontrava em campo. A equipe comandada por Rogério Corrêa não conseguia encaixar contra-ataques nem realizar boas trocas de passe rumo ao setor ofensivo e, assim, não ameaçava a meta defendida por Fábio.

Impulsionado pelo seu torcedor, o Fluminense não reduzia o ritmo e continuava com a pressão no adversário. Foi neste ritmo que, aos 23 minutos, saiu o terceiro gol do time das laranjeiras. Ganso deu passe de antes do meio de campo para Alexsander, o lateral arrancou em direção à área e chutou cruzado para marcar o gol.

Quando o ímpeto parecia ter diminuído e o primeiro tempo caminhava para o fim, surge o quarto gol do Fluminense. Alexsander recuperou a bola no campo de ataque e passou para Arias, o meia cruzou para a área do Voltaço e Martinelli cabeceou para o gol. A bola bate no travessão e entrou.

Ainda havia tempo para o quinto. Aos 47 o Fluminense recuperou a bola no ataque. Samuel Xavier passou para Nino, que tocou para Cano bater de direita e estufar as redes. Assim, foi completo o placar da primeira etapa, 5 a 0.

Fome de gols

O segundo tempo começou com o Volta Redonda realizando três substituições. A equipe tentava buscar o setor ofensivo, ainda que de maneira tímida. Porém, logo o cenário do primeiro tempo começou à ganhar forma novamente. Em dois minutos o Fluminense acertou duas bolas na trave.

Aos 18, o marcador da segunda etapa foi inaugurado. Arias sofreu pênalti de Alix Vinicius, que acabou expulso. Na cobrança da penalidade, Cano bateu para marcar o sexto do Fluminense e o terceiro dele na partida.

Desnorteado, o time da cidade do aço não mostrava mais sinais de reação e passou apenas à rebater bolas pra frente. O tricolor, por sua vez, não baixava o ritmo, e seguia com fome na busca por mais gols.

E o sétimo veio aos 40 minutos. Keno deu sequência em contra-ataque, arrancou pela esquerda e encontrou Cano na área do Volta Redonda. O argentino girou de costas sobre o marcador e bateu no canto para marcar seu quarto gol na partida. Esse também seria o marcador final da partida, que terminou com a vitória elástica do Fluminense por 7 a 0.

Duelo final

Com o resultado, o Fluminense se classificou para as finais do Campeonato Carioca. Agora os tricolores aguardam o vencedor do confronto entre Flamengo e Vasco para conhecer seu adversário na finalíssima.