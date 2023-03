Em busca de sua quarta final consecutiva, Palmeiras recebe o Ituano

Neste domingo (19), Palmeiras e Ituano se enfrentam no Allianz Parque, às 16h, pela primeira semifinal do Campeonato Paulista. A partida coloca frente a frente times com campanhas totalmente opostas na competição.

Palmeiras

Dono da melhor campanha e invicto, o Palmeiras chega pela décima vez seguida nas semifinais, buscando sua quarta final em sequência. Além disso, o Verdão eliminou nas quartas de final o time com segunda melhor campanha, o São Bernardo.

O time de Abel Ferreira tem Atuesta como único desfalque, assim, o treinador português terá o elenco quase inteiro à sua disposição. A dúvida fica no setor ofensivo, onde Endrick, Bruno Tabata e Giovani podem ocupar a última vaga não confirmada na equipe. Caso chegue à grande decisão, Abel irá ultrapassar Felipão em número de finais disputadas pelo clube.

Desta forma, o Palestra deve ir a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Tabata (Endrick ou Giovani), Dudu e Rony.

Ituano

Surpresa do Paulistão, o Ituano brigava para não cair até a última rodada da fase de grupos. Após vencer com autoridade o Santos, o clube de Itu foi até Itaquera e despachou também o Corinthians, nos pênaltis. A reviravolta no Paulista se estendeu à Copa do Brasil, onde o Gigante Guerreiro passou pelo Ceará, também nas penalidades, e foi à terceira fase do torneio.

Na tarde de ontem (17), o clube anunciou o afastamento do volante André Luiz, que foi denunciado por estar envolvido em esquemas de apostas e manipulação de resultado, quando ainda atuava pelo Sampaio Corrêa. Além disso, o técnico Gilmar Dal Pozzo deve fazer alterações na equipe.



Sendo assim, a provável escalação do Ituano é: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Iury; Lucas Siqueira, Marcelo Freitas e Eduardo Person; Gabriel Barros, Paulo Victor e Quirino.

Arbitragem e onde assistir

Vinicius Gonçalves Dias Araujo irá apitar o jogo, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Mauro André de Freitas. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral ficará no comando do VAR.

A partida terá transmissão do Youtube, Paulistão Play, Record TV, Premiere, HBO Max e TNT, além do tempo real da VAVEL Brasil.