Com gol marcado em jogo-treino, Lucas de Sá valoriza primeiros treinos de Alexandre Gallo no Londrina e revela objetivo na Série B

O Londrina estreia na edição 2023 da Série B diante do ABC no próximo mês de abril. Enquanto a competição nacional não inicia, o elenco do Tubarão treina intensamente para chegar nas melhores condições visando a disputa da segundona. No último sábado, por exemplo, o Londrina realizou um jogo-treino contra o Cambé no CT do SM Sports e goleou por 6×0.

Um dos gols do Tubarão no jogo-treino foi marcado por Lucas de Sá. O meia participou de quatro partidas no Campeonato Paranaense e está confiante para novas oportunidades na sequência de 2023. “Estou me sentindo cada vez melhor graças aos dias de treinamento que tenho feito. Foi importante ter marcado um gol nesse jogo-treino. Demonstra que estou no caminho certo e me dá mais confiança para sequência da preparação”, admitiu o atleta de 27 anos.

Para a disputa da Série B, o Londrina contratou o técnico Alexandre Gallo. O meia Lucas de Sá elogiou os treinamentos realizados pelo novo comandante. “É um treinador bastante estudioso. Sem dúvida, por conta do tempo que ele treinou a seleção, aprimorou os treinamentos táticos e técnicos. Além disso, tem trabalhado também a parte motivacional conosco”, explicou o jogador.

Em 2022, o Londrina brigou até as últimas rodadas pelo acesso à Série A. Lucas de Sá revelou os objetivos do Tubarão para a segundona nacional de 2023. “Ano passado o time batalhou pelo acesso e, por isso, o objetivo é sim brigar por uma vaga na elite do futebol brasileiro. Estamos trabalhando forte para isso. Sabemos o quão difícil é a competição. Porém, temos um elenco e comissão técnica acostumados com a competição”, finalizou.