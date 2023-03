Marcelinho comemora gol em vitória sobre a Chapecoense, mas vê Barra com ‘pés no chão’ por vaga nas semifinais do estadual

O Barra largou com vantagem nas quartas de final do Campeonato Catarinense. No último sábado (18), a equipe de Balneário Camboriú venceu a Chapecoense no estádio Dr. Hercílio Luz, por 2 a 0, e agora vai decidir a classificação na Arena Condá.

Após jogada individual, Marcelinho acertou belo chute de fora da área para marcar o segundo gol do Pescador na partida. O atacante comemora o tento e valoriza o resultado positivo, mas vê a eliminatória em aberto.

“Marcar um gol é sempre especial, ainda mais em uma partida tão importante como essa. Feliz por contribuir para a nossa vitória. A equipe fez um grande jogo, de muita entrega, e foi merecedora do resultado. Acredito que ainda não tem nada definido. Seguimos com os pés no chão”, disse o jogador, de 24 anos.

Chapecoense e Barra voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (23), às 21h, na Arena Condá. O Pescador pode perder por até um gol de diferença que ainda avança para as semifinais. Em caso de vitória da Chape por dois gols, a classificação será decidida nos pênaltis.

“O time chega focado para a partida de volta. Será um grande desafio, ainda mais jogando fora de casa, mas estamos prontos. Espero um jogo muito disputado e tenho certeza de que a nossa equipe vai se dedicar ao máximo”, concluiu Marcelinho.