Gabriel Brumes, é o novo reforço para o setor ofensivo do Brasiliense

Aos 20 anos de idade, o atacante que soma passagens pelo futebol paulista e paranaense, chega como reforço de peso para disputa do Candangão, pelo time sub-20 do Brasiliense. O artilheiro chega para reforçar o elenco que está retomando as atividades após ficar anos parados.

O atacante é considerado uma contratação de peso, devido aos bons números da última temporada, onde Brumes, marcou sete gols em 19 jogos, e terminou a temporada como artilheiro do time no estadual.

“Tive um 2022, muito abençoado, consegui ter boas aparições individuais, mas a equipe toda como um coletivo foi bem. Essa mudança de ares faz bem, e espero poder ajudar o Brasiliense no desenvolvimento do time”, afirma o jogador.

Apesar de ser peça chave na reconstrução do time sub-20, que ficou mais de uma década sem operar, o atacante é apenas mais um dos reforços do elenco para 2023.

Com experiência de sobra na base, o jovem chega ao clube com contrato profissional válido de um ano. A oportunidade surgiu após a Copinha, quando o Brasiliense definiu que traria mais reforços para o time, por conta dos resultados no principal torneio de base. A expectativa agora é pela estreia do jogador, que pode ocorrer nos próximos dias, após a regularização de seu contrato no BID.

Foto: Divulgação/Brasiliense

“Agradeço primeiramente a Deus, pela oportunidade que abriu na minha vida, mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de citar meu empresário, Guilherme Domingues e meus familiares, por todo apoio nessa nova jornada. Espero poder desempenhar meu futebol em alto nível pelo Brasilense, e com o tempo ir conquistando meu espaço na equipe, independente se for na base ou no profissional, sempre darei o meu melhor em campo”, afirma Gabriel Brumes.