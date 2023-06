A matemática das apostas no futebol: decifrando as probabilidades

No filme “Quebrando a Banca”, lançado em 2008, um grupo de universitários utiliza fórmulas matemáticas para ganhar milhões em jogos de cartas nos cassinos de Las Vegas. Na trama eles usam os conhecimentos para o mal, mas isso não significa que as fórmulas não possam ajudar os apostadores.

Embora apostas esportivas e jogos de cassino sejam vistos como atividades que dependem exclusivamente da sorte, isso está longe de ser verdade.

A sorte está presente, sem sombra de dúvidas, mas é essencial ter os conhecimentos adequados para melhorar as chances de vencer. Apostadores experientes já sabem disso há algum tempo, mas o principal ponto positivo da matemática é o fato de que ela pode ser aprendida por todos, desde que exista dedicação e paciência.

Pensando nisso, neste texto nós vamos falar sobre como as contas podem ajudá-lo nas apostas esportivas!

É verdade que a matemática ajuda a acertar apostas?

Antes de falarmos como as probabilidades ajudam nas apostas do futebol, é interessante respondermos uma pergunta anterior: afinal de contas, é verdade que a matemática pode facilitar a previsão de resultados? A resposta curta é “sim”, mas, naturalmente, as coisas vão mais a fundo.

A principal maneira com a qual a matemática contribui para apostas esportivas está relacionada às “odds”. Isto é, às chances de um determinado resultado acontecer. Quanto mais alto for esse número, maior é a probabilidade de uma previsão estar correta. Ponderar os dados é algo imprescindível.

As odds também estão relacionadas com os valores ganhos, caso um determinado cenário se torne realidade. Quanto mais altas as odds, menores serão os lucros. Ou seja: a fim de fazer o melhor uso das probabilidades, é preciso ponderar o risco e a recompensa, considerando diversos fatores

O que é preciso saber antes de apostar?

De nada adianta você compreender sobre a matemática das apostas se não souber utilizar outras ferramentas ao seu favor. Conhecer quais são os sites de apostas no Brasil 2023 mais seguros é o principal elemento que deve ser levado em conta, seja por apostadores novatos ou experientes.

A plataforma Apostando24 serve a esse propósito, entre outras coisas. Através dela é possível conferir uma lista com as principais casas de apostas que atuam no Brasil, bem como informações importantes sobre elas. Esse tipo de pesquisa ajuda a garantir a segurança dos apostadores que visitam os sites.

O site também oferece uma lista de prós e contras, o que possibilita que apostadores decidam qual casa de apostas é a mais adequada para o seu perfil. É só a partir da garantia de que esses elementos agradam que jogadores podem criar uma conta, aproveitar os bônus e jogar!

Quais são as melhores dicas para apostar com confiança?

Os principais aspectos matemáticos que devem ser compreendidos pelos apostadores envolvem resultados e performances de atletas e times. O histórico de um determinado jogador é um bom indicativo de como ele irá jogar no futuro. Tudo isso, é claro, levando em conta diferentes contextos. Um mesmo jogador pode apresentar uma performance ruim em uma posição X, mas se dar bem quando colocado na posição Y.

Ponderar esse tipo de dado oferece informações valiosas ao apostador, algo que aqueles que vão exclusivamente pelo sentimento em relação a um time não observam. Isso também significa que você precisará deixar de lado o que sente pelo time do coração.

Muitas vezes, a melhor previsão vai contra nossa paixão, de modo que manter a cabeça fria e pensar de maneira lógica (e matemática) é o melhor caminho para maximizar as chances de acertar previsões. Esse universo pode parecer confuso para apostadores iniciantes, mas a verdade é que é tudo bastante simples.

Exige-se um certo grau de dedicação, é claro, mas a matemática é algo lógico e que pode ser aprendido (e apreendido) por todas as pessoas, o que é positivo no caso das apostas. Se você deseja aprimorar as suas habilidades matemáticas e aumentar as chances de fazer previsões acertadas, dedique-se aos livros! Munido desses conhecimentos e das dicas mencionadas durante este texto, eu tenho certeza que você passará a enxergar as apostas esportivas com outros olhos.