Rafinha comenta boa fase do Capivariano no Paulista A3 e projeta confronto diante do EC São Bernardo

O Capivariano está classificado para a segunda fase do Paulista A3. O Leão da Sorocabana fez uma ótima campanha durante a primeira etapa do campeonato: São 15 jogos, 7 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas, ficando em terceiro lugar na classificação geral.

Com ótimas atuações na competição, Rafinha, meia atacante do Capivariano, que já anotou cinco gols neste Paulista A3, diz que é necessário manter a cabeça fria para continuar brigando pelo acesso.

“O mais importante é não perder o foco. Seguimos trabalhando com muita humildade e claro, também desfrutar do momento, que faz parte do processo.”

Rafinha comenta o bom momento vestindo a camisa do Capivariano e conta como trabalha durante o dia a dia no clube.

“A importância de contribuir com gols me traz muita confiança para ajudar o time em seus objetivos e consequentemente bater as minhas metas no clube. Tento manter o foco, ouvir sempre o que o treinador pede, para alcançarmos o acesso para o Paulista A2”, afirma o atleta.

O meia atacante do Capivariano projeta o próximo confronto diante do EC São Bernardo, em jogo válido pela 16° rodada do Paulista A3.

“A equipe do São Bernardo é muito qualificada. Acreditamos no nosso potencial e a expectativa é muito boa. Vamos até Santo André para fazer um bom jogo, e conquistarmos mais três pontos, sempre respeitando nosso adversário”, concluiu Rafinha.

O próximo jogo do Capivariano será neste sábado (25), contra o EC São Bernardo, às 15h, no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André.