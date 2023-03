Zagueiro do Athletico Paranaense acredita em melhores resultados no Campeonato Brasileiro Sub-20: “Temos qualidade para estar entre os primeiros”

Nesta quinta-feira (23), o Athletico Paranaense recebe o Bahia no CAT do Caju, em Curitiba, as 15h, para o duelo válido pela 4° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Furacão venceu o Fortaleza na última rodada e quer aproveitar o mando de campo para subir na tabela.

Destaque da equipe Sub-20, o jovem João Vitor, de 19 anos, esteve na disputa nacional no ano passado, na qual o Furacão chegou a semifinal. Agora, o zagueiro acredita que o time tem capacidade de chegar ainda mais longe na competição.

“O nosso grupo tem amadurecido demais. Temos qualidade para estar entre os primeiros neste Campeonato Brasileiro Sub-20. No ano passado fomos muito bem, chegamos as semifinais, mas no Athletico temos que pensar sempre adiante, e agora queremos esse título. Temos treinado bem e o importante é termos confiança em nós mesmos para chegarmos fortes”.

Foto: Divulgação/Athletico-PR

O zagueiro comentou sobre a primeira vitória da equipe na competição, contra o Fortaleza na última rodada e como isso deu confiança para o próximo jogo.

“Assim como nos outros jogos, impomos o nosso estilo de jogo e controlamos a partida. Foi importante vencer, mas sem deixar nossas ideias de jogo de lado. Vencemos com a nossa cara e esse resultado nos deu muita confiança. Agora estamos focados para o duelo contra o Bahia. Sabemos que o adversário tem muita qualidade, mas temos a nossa força em casa, e queremos engatar essa sequência de resultados positivos.”