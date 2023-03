Grande promessa do Joinville, Daniel Troiano projeta disputa do Catarinense Sub-20: “Entrosados”

O ano do jovem atacante Daniel Troiano, de 17 anos, do Joinville, tem sido muito positivo. O artilheiro do Catarinense Sub-17 de 2022 pelo JEC foi promovido ao elenco profissional e chegou a participar de um jogo da versão profissional do estadual. Agora, ele é atração confirmada no time do Joinville para a estreia do Catarinense Sub-20, no sábado, às 15h, diante do Camboriú.

“Apesar da troca recente de treinador, já estamos tendo treinamentos muito bons. Estamos entrosados para esse campeonato. Cheguei a participar do Catarinense Sub-20 no ano passado e o grupo era o mesmo. Mantivemos quase a mesma base e se Deus quiser vamos fazer bonito sim. Espero contribuir ao máximo, porque me sinto mais pronto ainda”, projetou.

Daniel acredita que as sessões intensas de treino com o elenco profissional o ajudaram a melhorar como jogador, tanto tática como tecnicamente. O jogador diz que estará à disposição do elenco para qualquer desafio imposto.

“Nessa temporada fiquei muito feliz com a estreia e também pelos treinamentos que pude participar. Com certeza, sinto que consegui evoluir ainda mais como atleta tendo a oportunidade de jogar com profissionais mais experientes do mais alto nível”, elogiou.