Com números extremamente positivos, Bruno Silva busca título do Troféu Inconfidência para garantir Tombense na Copa do Brasil 2024

O volante Bruno Silva foi uma das principais contratações do Tombense para 2023. Os números nessa largada de temporada evidenciam a importância do atleta para a equipe mineira.

Somando o estadual e a Copa do Brasil, o clube de Tombos entrou em campo 12 vezes no ano. Bruno Silva participou de sete desses compromissos e a equipe vermelha e branco teve 57% de aproveitamento nas partidas que ele atuou. Já quando o volante não esteve em campo, o desempenho do Tombense caiu para 33%.

Outro fator que chama atenção é na média de gols sofridos. Nas partidas que Bruno Silva jogou, o time comandado por Marcelo Chamusca teve 0,43 de tentos sofridos. Já nos duelos que o experiente jogador esteve ausente a média subiu para 2,20 bolas na rede. “Sou um jogador que não gosta de perder. Vim para o Tombense com o objetivo de conquistar grandes feitos. Fico feliz que nesse começo tenho dado minha contribuição. Como sou um volante é importante o time sofrer poucos gols”, declarou o atleta que passou por clubes importantes do Brasil, como: Botafogo, Fluminense, Internacional, Cruzeiro e Athletico Paranaense.

Nos próximos dois domingos, o Tombense disputará a final do Troféu Inconfidência contra o Vila Nova. O campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2024. “Sou natural de Nova Lima e atuei no começo de carreira no Vila Nova. Logicamente, tenho carinho pelo clube. Mas, agora visto a camisa do Tombense. Fui muito bem recepcionado aqui e vamos em busca desse título. É importante garantir essa vaga na Copa do Brasil e seguir deixando o clube na disputa das principais competições do País. Neste ano, por exemplo, já estamos classificados para a terceira fase da Copa do Brasil”, relembrou Bruno Silva.