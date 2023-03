Com Sport sem sofrer gol em mais da metade dos jogos, preparador Jorcey Anisio celebra desempenho dos goleiros na temporada

Garantido nos mata-matas do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste, o Sport tem na defesa um dos seus pilares em 2023. Nesta temporada, o Leão saiu de campo sem sofrer gol em 11 dos 19 jogos que disputou até aqui.

Preparador de goleiros do Sport, Jorcey Anisio valoriza o bom desempenho defensivo da equipe. Ele fala sobre as atuações seguras de Renan e Denival, arqueiros que defenderam a meta da equipe nos compromissos deste ano.

“Acredito que as atuações dos nossos goleiros contribuem para esse bom desempenho defensivo. Isso é resultado do trabalho que realizamos diariamente, tanto na parte técnica quanto na parte psicológica, voltada para a confiança do atleta. É algo que tem sido feito com muita seriedade por todos os envolvidos no processo”, avaliou o profissional.

Desde 2020 no Sport, Jorcey Anisio vive a sua quarta temporada como preparador de goleiros da equipe. Com passagens por clubes como Flamengo, Botafogo e Avaí, ele avalia de forma positiva o trabalho realizado com os arqueiros do Leão.

“Aqui no Sport, tenho muita autonomia para implementar o meu método de trabalho com os goleiros. É uma parceria que começou lá em 2020 e tem colhido bons resultados. Alçamos atletas da base ao profissional, e temos goleiros conquistando destaque nacional nos últimos anos”, finalizou Jorcey Anisio, que também possui experiências na base da seleção brasileira e na seleção da Arábia Saudita.