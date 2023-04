Completando 64 anos, conheça mais a história do Brasileirão e seus principais campeões

O Campeonato Brasileiro é uma das competições mais importantes do mundo e já teve inúmeras histórias emocionantes ao longo de suas décadas de existência. O Campeonato Brasileiro foi criado em 1959 pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), atual CBF, com o objetivo de unificar os campeonatos estaduais em uma competição nacional. A primeira edição contou com a participação de 16 clubes, sendo que o Bahia foi o grande campeão.

No início, o campeonato era disputado em um sistema de mata-mata, mas em 1971 foi adotado um formato de pontos corridos e uma segunda fase de mata-mata. Naquela época, o campeonato era chamado de "Taça de Prata" e contava com a participação de 20 clubes.

Em 1975, a Taça de Prata foi renomeada para Campeonato Brasileiro e passou a ser disputada por 42 clubes. Desde então, o campeonato tem sido disputado anualmente, com exceção de 1987, quando houve uma cisão na CBF e dois campeonatos foram realizados naquele ano.

Hoje, o Campeonato Brasileiro de Futebol é disputado por 20 clubes e é considerado uma das principais competições de futebol do mundo, atraindo a atenção de torcedores de todo o país e de outras partes do mundo.

A atual edição do Campeonato Brasileiro já começou e já conta com 2 rodadas e você pode acompanhar tudo na Sportingbet e dar os seus palpites sobre o que vai acontecer em cada rodada.

Principais vencedores do Campeonato Brasileiro de Futebol

Desde a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol, muitos clubes já levantaram a taça de campeão. Confira abaixo os principais vencedores da competição:

Sociedade Esportiva Palmeiras: 11 títulos

O Palmeiras é o atual Campeão Brasileiro e também o maior vencedor da história do Brasileirão após a união de todos os campeonatos. O primeiro veio em 1960, 2 em 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022.

Santos Futebol Clube: 8 títulos

O Santos é o segundo clube com mais títulos no Campeonato Brasileiro, com oito conquistas. O primeiro título veio em 1961, e os outros foram conquistados em 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004.

Sport Club Corinthians Paulista: 7 títulos

O Corinthians é o terceiro clube, empatado com o Flamengo com mais títulos no Campeonato Brasileiro de Futebol, com sete conquistas. O primeiro título veio em 1990, e os outros foram conquistados em 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

Clube de Regatas do Flamengo: 7 títulos

O Flamengo é o terceiro clube, empatado com o Corinthians com mais títulos no Campeonato Brasileiro, com sete conquistas. O primeiro título veio em 1980, e os outros foram conquistados em 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020.

São Paulo Futebol Clube: 6 títulos

O São Paulo é o quinto clube que mais vezes conquistou o Campeonato Brasileiro, com seis títulos. O primeiro veio em 1977, e os outros foram conquistados em 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008.

Cruzeiro Esporte Clube, Clube de Regatas Vasco da Gama e Fluminense Football Club: 4 títulos

Empatados com 4 títulos cada, Cruzeiro, Vasco e Fluminense dividem o ranking com títulos nos seguintes anos:

 Cruzeiro - 4 títulos (1966, 2003, 2013 e 2014)

 Vasco - 4 títulos (1974, 1989, 1997 e 2000)

 Fluminense - 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)

Além desses clubes, o Sport Club Internacional com 3 títulos; Clube Atlético Mineiro, Botafogo de Futebol e Regatas, Esporte Clube Bahia e Grêmio Foot-ball Porto Alegrense com 2 cada, são os outros clubes campeões brasileiros com mais de 1 título.