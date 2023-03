Juliano Camargo valoriza Departamento de Futebol do Ceará após classificações no Cearense e Copa do Nordeste

O Executivo de Futebol do Ceará, Juliano Camargo, enalteceu os colegas do departamento de futebol pelo trabalho realizado e as consequentes classificações para as quartas de final da Copa do Nordeste e para a final do Campeonato Cearense.

Para Juliano, todo o departamento teve sua parcela de participação no sucesso das contratações feitas para o início da temporada, e alinha o bom começo de ano da equipe também à chegada desses reforços trazidos para 2023, além da manutenção de bons valores que estavam no clube na última temporada.

“O departamento de futebol, num todo, foi muito assertivo nas contratações do início do ano. Vários atletas que chegaram estão sendo bastante importantes neste começo de temporada, assim como os atletas remanescentes. Estamos garantidos nas quartas de final da Copa do Nordeste e na final do Estadual, o que nos garante na Copa do Brasil em 2024”, afirma.

O Executivo também enaltece o elenco e acredita que o clube está em grande potencial para crescer ainda mais dentro e fora de campo. Para ele, as experiências passadas - a mais recente delas com a boa campanha na Série B com o Sampaio Correa em 2022, ajudam na tomada de decisões, mas sempre pensando em conjunto.

“Toda a experiência vivenciada com certeza é muito importante, e te ajuda na tomada de decisões futuras. Mas cada lugar tem sua realidade e procuramos sempre tomar as decisões em várias mãos, em conjunto com o Departamento de Futebol”, finaliza.