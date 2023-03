Grêmio bate Ypiranga nos pênaltis e vai à final do Gaúcho

O Grêmio recebeu a equipe do Ypiranga na tarde deste sábado (25), na Arena do Grêmio, em jogo válido pela volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Os comandados de Renato Gaúcho conseguiram virar a partida para 2 a 1 e levar a decisão para os pênaltis. Jhonatan Ribeiro foi quem errou para os visitantes na última cobrança.

Primeiro tempo tem vaias da torcida

A etapa inicial da partida foi bem truncada, com várias faltas e interrupções. Ferreira e Windson tiveram que sair devido a lesões antes dos 20 minutos. Apesar de não conseguir imprimir um ritmo forte, o Grêmio teve algumas chances de marcar. O goleiro Caíque se destacou ao defender um cabeceio de Suárez aos 17 minutos e ao fazer uma defesa difícil contra Bitello aos 48.

Como encontrava dificuldades para invadir a defesa adversária, o Grêmio arriscou chutes de longe com Thaciano, Galdino e Bitello. Apesar da atitude corajosa, o Ypiranga só conseguiu chutar uma vez em direção ao gol de Adriel, com Erik aos 40 minutos.

Além de tudo isso, ainda durante o primeiro tempo, a torcida expressou insatisfação com algumas vaias e pressionou as decisões do árbitro.

Segundo tempo tem gols e emoção

Na etapa complementar da partida, tivemos muita tensão e emoção. Com Galdino substituído por Thiago Santos, o Grêmio retornou com a intenção de pressionar o adversário e rapidamente criou oportunidades. Suárez tentou uma jogada individual, mas foi parado por Caíque. Logo em seguida ele ficou livre na área e tentou um chute por cobertura, mas acabou chutando por cima do gol.

Aos sete minutos, em seu primeiro ataque, o Ypiranga marcou o primeiro gol. Depois de um erro na saída de bola do Grêmio, Mossoró arriscou um chute de longa distância e contou com um desvio em Bruno Uvini para enganar Adriel.

O Grêmio chegou ao empate aos 15 minutos, através de uma jogada de pressão alta. Bitello cruzou e Thaciano marcou de cabeça. Aos 23 minutos, Renato colocou Cristaldo e Diego Souza no lugar de Thiago Santos e Vina, respectivamente. A virada aconteceu através do jogo aéreo. Reinaldo cruzou, Bruno Alves ganhou da defesa e cabeceou para o gol.

A equipe de Luizinho Vieira se defendeu bem e conseguiu segurar o resultado até o final do jogo, levando a disputa para os pênaltis. O Imortal venceu pelo placar de 5 a 4.