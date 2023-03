Rick Gonçalves, joia da base do Barra FC, analisa sua chegada ao clube: "Fui bem recebido por todos"

Artilheiro e com extrema capacidade técnica, o centroavante Rick Gonçalves é uma das joias do Barra FC no Catarinense Sub-20. Chegando ao clube após passagem pelo São Paulo, o garoto de 17 anos já possui contrato profissional com o clube.

Já na estreia da equipe de Balneário Camboriú na competição, Rick teve participação importante na excelente vitória de 2 a 0 frente ao Avaí. Para a sequência do Campeonato Catarinense Sub-20, a tendência é que o jogador seja uma das principais peças ofensivas do time no Estadual. Recém-chegado ao clube, Rick falou sobre a sua adaptação: “Foi uma adaptação muito positiva. Fui bem recebido por todo o grupo e naturalmente ganhando a confiança para desenvolver um bom trabalho”.

Já focado na sequência da competição e nos objetivos do clube, o jogador falou sobre a importância do time se manter focado após ter iniciado o Estadual com o pé direito: “A preparação do grupo foi bem feita e não falta foco ao elenco. Dessa forma, estabelecemos metas na competição e temos nos esforçado para alcançarmos os objetivos do clube”.