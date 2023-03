Presente em nove partidas do Campeonato Catarinense, Sousa Tibiri fala da campanha histórica do Barra e projeta decisão em Brusque

A campanha do Barra no Campeonato Catarinense já está marcada na história da equipe de Balneário Camboriú. Entre os quatro melhores clubes do estado, o Pescador já garantiu vaga à Série D de 2024 e agora disputa uma das vagas à grande final da competição estadual.

Presente em nove das 14 partidas disputadas pelo Barra, o volante Sousa Tibiri é um dos coringas no elenco da equipe. Versátil, o atleta pode atuar tanto como volante como meia de ligação.

“Nosso time é muito qualificado e trabalhamos duro durante todo o campeonato para atingir os objetivos do clube. Tenho conseguido participar de muitas partidas, tendo uma boa sequência de jogos, o que para mim é muito importante”, disse o jogador de 26 anos.

Foto: Jery Souza/AV Assessoria

Nesta quarta-feira o Barra enfrenta o Brusque na partida de volta da semifinal do Campeonato Catarinense. Precisando vencer para avançar, Tibiri deixou um recado ao torcedor: “Entrega não vai faltar, lutaremos para conseguir mais uma vitória e alcançar a classificação à final. Estamos felizes com o que já foi conquistado, mas sabemos do nosso potencial e por isso estaremos focados para mais uma vez surpreender fora de casa”, finalizou o volante, natural de São Luís, no Maranhão.

A partida entre Barra e Brusque será disputada no estádio Augusto Bauer, na quarta-feira, às 19hrs. O time de Balneário Camboriú precisa de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis ou de uma vitória por mais de um gol de diferença se quiser se classificar diretamente.