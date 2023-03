Opinião: Fluminense está no "grupo da morte" da Libertadores 2023 e será um grande desafio para Fernando Diniz

Nesta segunda-feira (27), o Fluminense participou do sorteio da Conmebol para conhecer os seus adversários na fase de grupos da Libertadores. O evento que foi realizado em Luque, cidade localizada no Paraguai, deixou claro que o Tricolor Carioca tem nos sorteios do maior torneio continental da América do Sul. Com isso, ficou definido que o Grupo D será composto por Fluminense, River Plate (ARG), The Strongest (BOL) e Sporting Cristal (PER).

Fluminense na Libertadores de 2021

Em 2021, última vez que o Fluminense jogou a fase de grupos da Libertadores, aconteceu o mesmo fenômeno. Na época, o time carioca também ficou no Grupo D e enfrentou o River Plate (ARG), Junior Barranquilla (COL) e Santa Fe (COL). A vaga para as oitavas de final foi conquistada na última rodada pela a equipe brasileira. O Fluminense chegou na última rodada precisando vencer o River Plate no Monumental de Nuñez e torcer para o Junior Barranquilla não vencer a sua partida diante do Santa Fe.

O Fluzão conseguiu vencer os argentinos por 3 a 1 e as equipes colombianas ficaram no 0 a 0. Com isso, o Fluminense venceu o Cerro Porteño (PAR) por 3 a 0 no placar agregado nas oitavas de finais e foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil (Equador) após empatar por 3 a 3 no placar agregado e ser eliminado por conta dos gols fora de casa marcados pelos equatorianos.

Na época, o Fluminense era comandado pelo Roger Machado que perdeu o Campeonato Carioca, vinha fazendo uma péssima campanha no Brasileirão e foi eliminado para uma equipe de porte inferior ao Fluminense na Libertadores.

Fluminense na Libertadores de 2022

No ano passado, o Fluminense não conseguiu sequer chegar na fase de grupos. Ainda na pré-Libertadores, o Tricolor Carioca venceu o Millonarios (COL) por 4 a 1 no placar agregado, mas foi eliminado na terceira fase diante do Olimpia (PAR) após empatar por 3 a 3 no placar agregado e perder nos pênaltis por 4 a 2.

A equipe das Laranjeiras era comanda por Abel Braga que ganhou o Campeonato Carioca, mas era alvo de muitas críticas dos torcedores por fazer o Fluminense um time defensivo e com formações táticas muito polêmicas.

Foto: Fluminense

Desafios para Fernando Diniz

O atual treinador está fazendo um grande trabalho no Fluminense e reconquistou o amor da torcida em sua segunda passagem após ficar em terceiro lugar no Brasileirão em 2022, conquistar o Campeonato Carioca do ano passado e chegar novamente na final do estadual em 2023. Entretanto, Diniz não tem grandes títulos no currículo e a sua única experiência na Libertadores foi com o São Paulo quando foi eliminado na fase de grupos em 2020.

Diniz precisará saber administrar a equipe, afinal, só na fase de grupos o Fluminense vai precisar viajar cerca de 24 mil quilômetros de distância e fazer viagens com uma logística complicada.

Além disso, terá que escalar uma equipe competitiva para a estreia em plena decisão do Campeonato Carioca diante do Flamengo. Neste final de semana tem o Fla-Flu, no meio da semana o Fluminense joga a primeira partida do continental na altitude do Peru e volta para jogar o jogo decisivo em mais diante do seu maior rival. Serão 3 jogos em uma semana por qual o técnico vai precisar usar força máxima, afinal, a torcida pede muito o título da Libertadores e são 3 pontos que podem fazer a diferença na fase de grupo, mas ao mesmo tempo tem a pressão dos torcedores para ganhar o Campeonato Carioca por conta da grande rivalidade com o Flamengo.

Talvez, uma eliminação precoce na Libertadores pode custar caro para Fernando Diniz tendo em vista o que aconteceu com os treinadores em temporada passadas. Diniz tem muitas chances de levar o Fluminense longe nesta edição, mas caso não consiga a torcida precisará ter paciência e contar com o atual treinador para uma nova classificação seja através do Brasileirão ou Copa do Brasil, uma vez que o Fluminense tem elenco e um bom treinador para ser favorito ao título das competições nacionais.

Visão geral dos adversários na Libertadores 2023

O River Plate é o único time no Grupo D por qual é nítido uma certa superioridade em relação ao Fluminense. Campeões da Libertadores em quatro ocasiões (1986, 1996, 2015 e 2018), o River tem um elenco avaliado em 97 milhões de Euros enquanto o Fluminense tem um elenco avaliado em 57 milhões de Euros. Jogar diante deste clube na Argentina será um grande desafio, pois o Fluminense jogará no Monumental de Núñez, maior estádio da América do Sul, diante de mais de 80 mil pessoas e todos os brasileiros sabem como é complicado jogar contra os argentinos em seus estádio.

Entretanto, o Fluminense tem total condição de repetir o mesmo feito de 2021. Para finalizar, o River Plate está na liderança do Campeonato Argentino de 2023 com seis vitórias, duas derrotas e 18 pontos em oito jogos disputados.

Líder do Campeonato Boliviano, The Strongest está invicto na competição nacional em 2023. O atual campeão boliviano está na liderança com cinco vitórias, um empate e 16 pontos em seis jogos disputados. Em 2022, os bolivianos ficaram em terceiro lugar do Grupo B na Libertadores que tinha a presença do Libertad (PAR), Athletico-PR e Caracas (VEN). No papel, o Fluminense tem superioridade diante do The Strongest. Porém, o maior desafio dos brasileiros será vencer na altitude da Bolívia que é a grande arma deles diante do Fluminense.

Sporting Cristal segue em busca a liderança do Campeonato Peruano de 2023. A equipe peruana que amargou o vice-campeonato nacional em 2021 e 2022 também está invicta em 2023. Ao todo, são quatro vitórias, três empates e 15 pontos em sete jogos disputados. Na última edição da Libertadores, o Sporting Cristal ficou em último lugar do Grupo H e tinha como adversário o Flamengo, Universidad Católica (CHI) e Talleres (ARG). Assim como o The Strongest, o Sporting Cristal também é inferior ao Fluminense no papel e o Tricolor Carioca será obrigado a superar as adversidades da altitude peruana.

Óbvio que os torcedores querem que o Fluminense ganhe de todos os times da Libertadores, chegue na final no Maracanã e levante a taça diante da sua torcida. Porém, nesta fase de grupos, a expectativa realista é que o Fluminense terá dois jogos complicados na altitude diante do The Strongest e Sporting Cristal onde fica difícil prever um resultado lógico, jogar contra o River Plate no Brasil e na Argentina vai fazer com que o elenco tricolor dê mil porcento dentro de campo e, por fim, dois jogos mais tranquilos no Maracanã diante dos bolivianos e peruanos. O clube das Laranjeiras tem plenas condições de se classificar para as oitavas de finais pelo menos em segundo lugar, entretanto, o time vai precisar da paciência e apoio de sua torcida.