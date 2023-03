Vitória apresenta novidades para plano de sócio-torcedor

O programa de sócio-torcedor do Vitória está de cara nova. O “Sou Mais Vitória” apresenta novas opções de planos, preços e experiências exclusivas para o torcedor, reveladas nesta quarta-feira, dia 29. Em parceria com o clube, o projeto é assinado pela FutebolCard, responsável pela cogestão do programa. As novidades estão disponíveis por meio do site soumaisvitoria.com.br.

Para otimizar a valorização do seu bem mais precioso, a reformulação do projeto tem como principal foco estreitar o relacionamento com seus torcedores. A nova fase do programa oferece inúmeras vantagens e benefícios, como acesso garantido ao estádio, prioridade na compra de ingressos, desconto nas lojas oficiais do clube e centenas de empresas parceiras, direito a voto, entre outras.

O Vitória preparou uma série de ações para o lançamento. De hoje até domingo, dia 2, no Shopping Paralela, em Salvador, o clube recebe os torcedores no Feirão “Sou Mais Vitória” para reforçar o atendimento presencial, com descontos e promoções, presença de jogadores e influenciadores, além de mais atrações.

“O clube está muito feliz com a cogestão do sócio-torcedor da FutebolCard. Inovação é questão primordial para nosso trabalho em conjunto, e a realização do Feirão é um exemplo de ações inovadoras. Pretendemos lançar novas ativações para aumentar a base de sócios e a receita proveniente do projeto”, explica o head de marketing do clube, Rafael Curvello.

A parceria entre Vitória e FutebolCard teve início em 2017, e desde então só cresceu. Em janeiro do último ano, a empresa assumiu também a cogestão do “Sou Mais Vitória”, intensificando o trabalho com a base geral de torcedores. Os resultados não demoraram para aparecer: em comparativo ao primeiro trimestre de 2022, o período da atual temporada já registra crescimento de 66% no faturamento do projeto. E esses números ainda podem, e devem, ser potencializados com as ações realizadas para o lançamento da nova fase do programa.

“O trabalho com o Vitória é motivo de muito orgulho para a FutebolCard. Estamos em um momento especial com o lançamento da nova fase do programa, tivemos números animadores nos últimos meses, e tudo isso colabora para uma ótima expectativa daqui para frente”, explica o CMO da empresa, Bruno Dias.

Referência nacional no segmento sócio-torcedor, a FutebolCard atua em parceria com 14 clubes na cogestão dos projetos. Em 10 anos de serviço prestado, a empresa criou diversos cases de sucesso no período, incluindo o salto no “Avanti”, do Palmeiras. Na ocasião, entre os anos de 2012 e 2016, o programa saltou de 2 mil sócios-torcedores para 123 mil.

Lançada em 2006, a empresa desde seu início revolucionou o sistema de venda de ingressos no Brasil e no mundo. O pioneiro projeto de conexão entre catraca e cartão de crédito, facilitando a compra de entradas para jogos, encantou a Visa, que decidiu investir no projeto, transformando o serviço em case de sucesso global. Desde então, são inúmeros projetos nacionais e internacionais, incluindo operações de venda de ingressos para eventos como Lollapalooza, Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, entre outros.

Mais informações sobre a FutebolCard, acesse futebolcard.com.