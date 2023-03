Ceará vence Fortaleza no Clássico-Rei e se torna o primeiro finalista da Copa do Nordeste

Em partida muito pegada e com chances de ambas equipes, O Ceará venceu o Fortaleza por 3 a 2 na Arena Castelão nesta quarta-feira (29) e agora aguarda o resultado entre Sport e ABC para enfrentar na final do Nordestão 2023.

O duelo



O primeiro tempo começou com as duas equipes indo para cima e sendo marcadas mais de três faltas nos primeiros três minutos do jogo. Aos cinco minutos da partida, o atacante Erick do Ceará sofre falta dentro da área do Fortaleza, em choque com Crispin, mas só aos 13 minutos e após muita pressão dos jogadores e checagem ao VAR é marcado o pênaltil. Em cobrança, Erick bate no canto do goleiro Fernando Miguel e abre o placar no Clássico-rei. O jogo se manteve bastante faltoso, em lances infantis, sendo ambas equipes advertidas com cartão amarelo por faltas mais duras. Ao total foram sendo nove faltas cometidas pelo Ceará e três para o Fortaleza apenas nos primeiros muitos.



Aos 31 minutos, Calebe empata a partida após cobrança de falta em falha do goleiro do Ceará caindo para dentro do gol. Mas a comemoração da torcida do Fortaleza durou poucos minutos. Aos 34, Caíque recolocou o Vozão na frente do placar. Nos minutos finais Richardson teve aportunidade de amplicar o placar, mas erra o gol cara a cara com Fernando Miguel.



A segunda etapa contou com emoção nos lances. Aos 3 minutos, o zagueiro Titi do Fortaleza faz gol contra e o Ceará abre novamente vantagem na partida. Aos 9 minutos o Fortaleza perdeu um jogador expulso, em lance onde o zagueiro Thiago Galhardo deixa o braço ao atingir Richardson, o que deixou os animos mais acirrados, sendo o mesmo retirado de campo pelo Benevenuto, companheiro de time.



Aos 18 minutos Lucero chuta cruzado e marca gol, recolocando o Fortaleza na partida, mesmo com um jogador a menos. Aos 32 minutos, consegue marcar na partida, mas em verificação do VAR, é marcado impedimento e anulado aquele que seria o gol de empate. Aos 44 minutos Chay puxa contra-ataque e serve Luvannor que, sem goleiro, errar o gol. Nos minutos finais as equipes tiveram tanto chance de aumentar o placar, como empatar, mas o Ceará vence clássico, e é o primeiro finalista da Copa do Nordeste.

Próximos Jogos

Ambas equipes se enfrentam novamente na primeira partida da final do Campeonato Cearense, às 16h, no Castelão, sendo o Fortaleza mandante do jogo.