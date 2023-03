"Temos qualidade e confio nos nossos jogadores", enfatizou Vojvoda após Fortaleza se despedir do Nordestão

Na noite desta quarta-feira (29), o Fortaleza perdeu para o Ceará, por 3 a 2 e se despediu da Copa do Nordeste. Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda preferiu não prolongar discussões sobre a arbitragem, mas aproveitou para dá aquela alfinetada.

"Arbitragem eu falo poucas vezes. Mas não coincido com algumas decisões sobre faltas, cartões. Se fala muito de arbitragem antes dos jogos. Quando se fala antes dos jogos, não é bom para o jogo, não é bom para o futebol cearense. Falamos antes, durante e vamos continuar falando depois do jogo? Se eu continuo falando de arbitragem, acho que não vai ajudar."

Vojvoda ainda elogiou sua equipe, mas também alfinetou dizendo que se deve ter raça, mas que não se pode deixar de jogar futebol.

"Vamos trabalhar o emocional como sempre se trabalha, mantendo o foco em nossas tarefas e sermos inteligentes em momentos que temos que ter a cabeça fria, porque futebol não é somente raça, raça e raça. Eu compreendo que isso é uma parte importante do futebol, mas também devemos jogar e o Fortaleza está em condições de melhorar seu funcionamento."

"Temos qualidade e confio nos nossos jogadores. Para melhorar o funcionamento também temos que estar com uma cabeça limpa, uma cabeça fresca, não entrar tanto nessa briga que significam nessas partidas. Sabemos que o torcedor em todas as partidas quer raça, acho que o time hoje teve atitude. Mas temos que controlar, para que essa atitude e essa raça não passem para o outro lado, se não ficamos com dez jogadores, como foi hoje", completou.

O Fortaleza volta a campo no sábado (1) para encarar novamente o Ceará, às 16h, desta vez pelas finais do Campeonato Cearense.