"Equipe vem mostrando poder de reconstrução", diz Fernando Marchiori após eliminação do ABC no Nordestão

Na noite desta quinta-feira (30), o ABC foi oficialmente eliminado pelo Sport, por 1 a 0, na continuação da partida pela semifinal da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Após a partida o técnico Fernando Marchiori falou sobre a derrota dolorosa e que realmente não fizeram um bom primeiro tempo na noite anterior.

"Ela foi muito dolorosa nos primeiros 45 minutos, eu acho né. Os primeiros 45 minutos foram dolorosos, mas nós sabíamos que nós não temos um plantel numericamente, é grande pra fazermos o rodízio, pra termos ainda o que nós queríamos, então jogando a cada dois, três dias. E do jogo do náutico pra cá, nós perdemos cinco atletas por lesões."

Marchiori também aproveitou para elogiar sua equipe e falar o quanto sai feliz por sair entre os quatro primeiros da competição.

"Eu acho que esse grupo clube vem mostrando poder de reconstrução, dignidade, de ganharmos novamente. É o respeito no senado nacional eu acredito que vocês aí entre os quatro primeiros de competição, com o poder de investimento de Fortaleza, Ceará e Sport e vieram e vimos aqui jogarmos. Ontem não tivemos um bom primeiro tempo, tivemos muito problemas físicos, de lesões e hoje esses trinta e sete minutos."

"Hoje eu saí daqui contente da vida, com dignidade, com o respeito com os meus atletas, a hombridade que os nossos atletas demonstraram em campo, a competitividade, é o que nós honramos né, esse manto, essa camisa, hoje os atletas estão de parabéns pela competição," concluiu.

Camisa 8 fala

Nos trinta e sete minutos de bola rolando, o jogador Jailson teve melhor chance criada pela direita, mas o camisa 8 parou no goleiro Renan. O craque aproveitou para falar e dizer que seus companheiros deram o melhor de si.

'A gente sabia que ia ser um jogo difícil. O time entrou focado, determinado. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol. Parabenizo a equipe pela partida de hoje, se entregou até o final, fez o máximo."

"Diferente de ontem, a equipe se postou do jeito que o professor pediu. Fico feliz pela entrega, e triste pelo resultado. Fizemos uma grande competição na Copa do Nordeste. Agora é seguir em frente, e focar na Copa do Brasil, no estadual, e logo em seguida a Série B", completou.

O ABC agora volta suas atenções para a disputa do estadual. O ABC faz o clássico contra o America-RN, no domingo (2), às 16h, na Arena das Dunas, pela segunda rodada do quadrangular do segundo turno.