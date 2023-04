Flamengo e Fluminense duelam pelo título do Campeonato Carioca

Sim! Teremos Fla-Flu mais uma vez na grande final do Campeonato Carioca. Já é a quarta decisão seguida entre os clubes no Estadual (2020, 2021, 2022 e 2023). No histórico recente, o Flamengo vai levando a melhor após conquistar dois dos três títulos, já o Fluminense chega na final em busca de defender o título, já que é o atual campeão da competição. A partida de ida acontece neste sábado (1), às 20h30, no horário de Brasília, no Maracanã.

Casa cheia

Parece notícia repetida, mas mais uma vez teremos um grande público para o clássico no Maracanã. A última parcial de ingressos vendidos confirmou que mais de 52 mil pessoas já haviam conquistado seu lugar para a primeira partida da grande final. Restam cerca de oito mil entradas disponíveis para venda.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo inicia final com problemas

Após mais de uma semana livre para treinos, foi confirmada a ausência de Giorgian de Arrascaeta para o clássico deste sábado. Após o uruguaio jogar por mais de dois meses com problemas no púbis, a lesão parece ter se agravado e é ele pode ficar fora de combate por até um mês. O técnico Rubro-Negro tem algumas boas peças para suprir a ausência do camisa 14. A principal delas é Everton Ribeiro, que vem marcando presença no banco de reservas da equipe e tem características parecidas com as do uruguaio. Outra boa opção é a entrada de Everton Cebolinha no ataque e o recuo de Gabi para a função de armador, o que já aconteceu algumas vezes na atual temporada.

Outra grande dúvida do treinador é como formar o sistema defensivo da equipe. O lateral Filipe Luís deve voltar a ser relacionado e pode ganhar uma chance no time titular. Além disso, existe a possibilidade de Vítor Pereira manter a formação com três zagueiros e Filipe atuar improvisado.

Fluminense tem a volta de Jhon Arias como principal trunfo

Após convocação para Seleção Colombiana, o meia Jhon Arias está de volta ao Fluminense. O camisa 21 do Tricolor se apresentou nesta sexta-feira e não deve ser problema para o clássico. Até o momento, Arias tem dois gols marcados e quatro assistências pelo Fluminense no Campeonato Carioca.

Marcelo treina e pode ser relacionado para o clássico. Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Mais uma grande novidade que pode acontecer no Fluminense é a reestreia de Marcelo, que está de volta ao Tricolor após 17 temporadas atuando na Europa. O lateral-esquerdo tem treinado junto do elenco e tem chances de ser relacionado para o clássico.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.