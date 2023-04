Flamengo bate Fluminense e abre vantagem no jogo de ida na final do Campeonato Carioca

Flamengo abriu vantagem na final do Campeonato Carioca. O Rubro-negro venceu o Fluminense, por 2 a 0, na noite deste sábado (1), pelo jogo de ida da final da competição. Os gols foram marcados por Ayrton Lucas e Pedro para a equipe rubro-negra. O Tricolor, além de ter sofrido a derrota dolorida, teve duas expulsões durante o segundo tempo. O lateral-direito Samuel Xavier e o técnico Fernando Diniz foram expulsos e não estarão presentes no jogo de volta, no próximo domingo (9).

Primeiro tempo disputado no Maracanã

O primeiro tempo de Flamengo e Fluminense foi de muita correria e disposição de ambas as equipes. Nos primeiros minutos, o Rubro-negro tentou aproveitar as oportunidades com o erro do adversário na saída de bola. O Tricolor, por sua vez, se acostumou com o clima da partida e começou a atacar com bastante posse de bola e articulação de Paulo Henrique Ganso.

O camisa 10 do Fluminense, como deve ser, foi o principal articulador da equipe tricolor. Ganso deu dinamismo e tentou acionar Germán Cano e Jhon Arias no ataque. No lado do Flamengo, Pedro foi o jogador que mais se destacou com bons pivôs dentro e fora da área. O atacante rubro-negro fez de tudo para segurar a bola e acionar os seus companheiros.

Everton Cebolinha e David Luiz, do Flamengo, e Jhon Arias, do Fluminense, foram os jogadores que incomodaram a defesa adversária. No caso do Rubro-negro, o atacante carregou a bola pelo lado direito, aos 5 minutos, cortou pra dentro e bateu cruzado. A bola foi para fora, mas quase raspou a trave direita do gol de Fábio.

Aos 10 minutos, Arias aproveitou o passe errado de Gerson para Léo Pereira, recuperou e invadiu a área. O meia-atacante colombiano bateu cruzado, mas o goleiro Santos espalmou e evitou o perigo. Aos 18 minutos, o zagueiro arriscou de longe, mas o arqueiro tricolor espalmou e deu o escanteio.

Durante o primeiro tempo, as equipes se envolveram para construir as melhores situações. Mas, apesar dos erros defensivos, nenhuma área invadida saiu com um gol dentro da rede do Maracanã.

Segundo tempo recheado de emoções

Logo nos primeiros minutos iniciais, o Flamengo abriu o placar. Aos 5 minutos, Matheus França fez grande jogada pelo lado direito do campo e deu o passe para Pedro. O centroavante deu o passe de calcanhar para Cebolinha, e o ponta-esquerda abriu o jogo para Ayrton Lucas. O lateral apareceu rápido na área e bateu cruzado para afundar a rede do Maracanã.

Com pressão do Flamengo, o Rubro-negro ampliou o placar aos 22 minutos. Na jogada pela esquerda, Everton Ribeiro acionou Ayrton Lucas em profundidade, e o lateral-esquerdo cruzou rasteiro para a área. Pedro pegou a sobra e bateu de primeira para estufar a rede.

Aos 24 minutos, a casa caiu para o Fluminense. O lateral-direito Samuel Xavier cometeu falta dura em Ayrton Lucas e foi expulso com o cartão vermelho. Na sequência, o treinador Fernando Diniz foi advertido com a mesma cor do cartão após questionar a expulsão do seu jogador. Em meio aos trancos e barrancos, a partida só retomou aos 29, mas com bastantes substituições na equipe tricolor, que priorizou a defesa até o fim da partida para não levar mais gols.

Próximo jogo

Com a vantagem, o Flamengo largou na frente e vai decidir o título da competição contra o Fluminense, no próximo domingo (9), às 18h, também no Maracanã. Mas no meio da semana, o Rubro-negro e Tricolor vão virar a chave para a Libertadores. O time rubro-negro enfrenta o Aucas, na quarta-feira (5), às 19h, no Estádio Chillogallo, no Equador. No mesmo dia, às 21h30, a equipe tricolor enfrenta o Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru.