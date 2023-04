Com gol de Dani Ortolan, Grêmio vence Santos e sobe quatro posições no Brasileirão Feminino

O Grêmio levou a melhor ao derrotar o Santos, por 1 a 0, no CT Hélio Dourado, pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. Dani Ortolan marcou o seu terceiro tento na competição, além de garantir o terceiro triunfo seguido das Gurias dentro de seus domínios, além de colocar fim na sequência positiva das Sereias como visitantes.

Contra-ataque certeiro

Duelo marcado pela invencibilidade. De um lado, as Gurias Gremistas, que ganharam dois jogos seguidos em seus domínios, enquanto do outro, as Sereias da Vila, que não sabem o que é perder fora de casa. Com bola em jogo, as visitantes começaram com mais volume de jogo, empurrando as adversárias, que não conseguiam sair jogando. A primeira ameaça veio com Fabi Simões. A camisa 77 recebeu enfiada na entrada da área, carregou e finalizou cruzado. Vivi Hozel fez boa defesa ao espalmar pela linha de fundo.

O Santos controlava o meio-campo, enquanto as donas da casa buscavam sair em contra-ataque. Foi assim que as comandas de Felipe Endres superaram a equipe alvinegra. Laís Giacomel recebeu na direita e levantou na área. Dani Ortolan subiu sozinha para desviar de cabeça para o fundo do gol. As Sereias sentiram o baque nos minutos iniciais e quase levaram o segundo, quando Ortolan bateu de primeira. Camila defendeu de forma estranha, arrancando aquele suspiro do torcedor. As visitantes voltaram a ter o domínio, mas pecaram nas finalizações.

Para o segundo tempo, Kleiton Lima optou logo por fazer três mudanças na equipe. Gi Fernandes, Camila Martins e Tainá Maranhão entraram nos lugares de Jourdan Ziff, Giovana e Kaká. No entanto, pouco surtiu efeito. O Grêmio conseguiu trocar mais passes no campo ofensivo e ansiava pela ampliação. Até que aos 26, Fabi Simões buscou Ketlen na área. Ela testou firme e Vivi salvou as Gurias do empate. Com o passar do tempo, o ritmo do jogo caiu, tendo poucas jogadas eficazes de ambos os lados.

Como fica?

O Grêmio ganha quatro posições na tabela de classificação e sobe para o sexto lugar, com 10 pontos. Por sua vez, o Santos cai para oitavo, somando oito.

Próximos jogos

Por conta da Data Fifa, a bola volta a rolar apenas no dia 14 de abril. As Sereias irão enfrentar o Avaí/Kindermann, no domingo (16), enquanto as Gurias, no dia seguinte, medirão forças contra o Flamengo.