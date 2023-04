Caxias e Grêmio ficam no empate na primeira partida da decisão do Gauchão

A primeira partida da decisão do Campeonato Gaúcho 2023 terminou com igualdade entre Caxias e Grêmio. O time grená saiu na frente no início do primeiro tempo com Marlon, mas Vina empatou nos também na primeira metade e deu números finais à partida.

Mesmo com um a mais durante praticamente todo o segundo tempo, Grêmio não consegue buscar a virada, mas vai decidir em casa.

Marlon abre o placar no início e Vina empata nos acréscimos

O primeiro tempo de Caxias e Grêmio foi agitado no Estádio Centenário. Aos 8, Marlon avançou na intermediária e tentou abrir na ponta esquerda, mas a bola bateu em Bitello e voltou pra ele. O volante entrou na área livre e bateu na saída do goleiro Adriel para abrir o placar: 1 a 0.

Depois disso, o Grêmio foi pra cima e buscou o empate a todo custo. Aos 11, João Pedro arriscou de longe, mas errou. Um minuto depois, Vina furou na hora de finalizar. Aos 26, Vina tentou novamente, mas o chute desviou na marcação grená.

Aliás, foi de Vina o gol de empate que deixou o Grêmio vivo na decisão contra o Caxias. Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47, Bruno Uvini cabeceou no escanteio e Vina completou pro gol: 1 a 1.

Grêmio fica com um a mais durante todo o segundo tempo, mas não marca

Foto: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias

O resultado de igualdade estava tranquilo para o Caxias, mas isso não durou muito. Aos 5 da primeira etapa, Moacir levou o cartão amarelo por falta em Villasanti e deu início à tensão no Centenário. I juiz foi chamado ao VAR e revisou alterando o cartão para vermelho.

A partir daí só deu Grêmio. O Imortal chegou com Vina, Suárez, Bitello, Cristaldo e até com o zagueiro Bruno Alves. Mas esbarrava no ferrolho do clube grená. Quando não batia na defesa ou Bruno defendia, a bola saia pela linha de fundo. No fim, o Caxias saiu no lucro com o empate no Centenário e vai buscar o título na Arena do Grêmio.

O segundo jogo da decisão

Grêmio e Caxias decidem o título do Campeonato Gaúcho no próximo sábado (8), às 16h30, na Arena do Grêmio. Como o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1, um novo empate leva a partida para os pênaltis.

Quem vencer fica com o título do Gauchão. Vale lembrar que o Grêmio é o atual pentacampeão e busca o sexto título consecutivo.